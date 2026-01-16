Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков - 16.01.2026
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков - 16.01.2026, ПРАЙМ
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила пресс-служба белорусского лидера. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила пресс-служба белорусского лидера. &quot;Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января подписал указ №19 &quot;О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)&quot;. Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков&quot;, - говорится в сообщении.В соответствии с указом криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка Белоруссии.&quot;При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения наблюдательного совета Парка высоких технологий&quot;, - отмечается в сообщении пресс-службы президента.&quot;Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами)&quot;. - добавляется там.В начале сентября Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля криптовалют. Он отметил, что еще в 2023 году дал ряд поручений обеспечить комплексное регулирование сферы криптовалют, однако так и не получил согласованных решений по этому вопросу.По словам президента, зачастую выведенные через криптобиржи за рубеж деньги белорусских инвесторов не возвращаются.Белоруссия стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы и гарантии для компаний из сферы информационных технологий.Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" Лукашенко подписал в декабре 2017 года. Документ создавал благоприятные условия для развития отрасли, снимал бюрократические препятствия к ведению бизнеса, установил специальный правовой режим для компаний-резидентов Парка высоких технологий.
белоруссия
11:51 16.01.2026 (обновлено: 11:57 16.01.2026)
 
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков

Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков в Белоруссии

МИНСК, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января подписал указ №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка Белоруссии.

"При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения наблюдательного совета Парка высоких технологий", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

"Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами)". - добавляется там.

В начале сентября Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля криптовалют. Он отметил, что еще в 2023 году дал ряд поручений обеспечить комплексное регулирование сферы криптовалют, однако так и не получил согласованных решений по этому вопросу.
По словам президента, зачастую выведенные через криптобиржи за рубеж деньги белорусских инвесторов не возвращаются.
Белоруссия стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы и гарантии для компаний из сферы информационных технологий.
Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" Лукашенко подписал в декабре 2017 года. Документ создавал благоприятные условия для развития отрасли, снимал бюрократические препятствия к ведению бизнеса, установил специальный правовой режим для компаний-резидентов Парка высоких технологий.
