В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов
КЕМЕРОВО, 16 янв – ПРАЙМ. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона.
"Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города", – говорится в сообщении.
По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 – минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.
