В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов - 16.01.2026
В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов
В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов - 16.01.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов
Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T06:58+0300
2026-01-16T06:58+0300
бизнес
кузбасс
КЕМЕРОВО, 16 янв – ПРАЙМ. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона. "Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города", – говорится в сообщении. По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 – минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.
кузбасс
бизнес, кузбасс
Бизнес, КУЗБАСС
06:58 16.01.2026
 
В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов

В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы из-за морозов

КЕМЕРОВО, 16 янв – ПРАЙМ. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона.
"Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города", – говорится в сообщении.
По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 – минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.
 
