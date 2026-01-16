https://1prime.ru/20260116/kuzbass-866553934.html

В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов

В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за сильных морозов

Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T06:58+0300

2026-01-16T06:58+0300

2026-01-16T06:58+0300

бизнес

кузбасс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866553934.jpg?1768535912

КЕМЕРОВО, 16 янв – ПРАЙМ. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона. "Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города", – говорится в сообщении. По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 – минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, кузбасс