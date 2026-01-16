Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta
16.01.2026
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta
16.01.2026
2026-01-16T22:21+0300
2026-01-16T22:21+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada Granta появились в московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В "Драйве" в тестовом режиме появились машины Lada Granta. Автомобили доступны для аренды в Москве", - говорится в сообщении. Granta стала единственным автомобилем в легковом сегменте с механической коробкой передач. Данная модель традиционно является бестселлером на рынке новых легковых машин в России. В 2025 году было продано 147 тысяч экземпляров. Также из российских моделей авто в "Драйве" представлены Tenet T7, "Москвич" 3 и 3е, Solaris HC, HS и KRX.
22:21 16.01.2026
 
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta

В московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" появились российские Lada Granta

Lada Granta
Lada Granta
Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada Granta появились в московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"В "Драйве" в тестовом режиме появились машины Lada Granta. Автомобили доступны для аренды в Москве", - говорится в сообщении.
Granta стала единственным автомобилем в легковом сегменте с механической коробкой передач.
Данная модель традиционно является бестселлером на рынке новых легковых машин в России. В 2025 году было продано 147 тысяч экземпляров.
Также из российских моделей авто в "Драйве" представлены Tenet T7, "Москвич" 3 и 3е, Solaris HC, HS и KRX.
