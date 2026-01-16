https://1prime.ru/20260116/lada-866590312.html

В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta

2026-01-16T22:21+0300

2026-01-16T22:21+0300

2026-01-16T22:21+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada Granta появились в московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В "Драйве" в тестовом режиме появились машины Lada Granta. Автомобили доступны для аренды в Москве", - говорится в сообщении. Granta стала единственным автомобилем в легковом сегменте с механической коробкой передач. Данная модель традиционно является бестселлером на рынке новых легковых машин в России. В 2025 году было продано 147 тысяч экземпляров. Также из российских моделей авто в "Драйве" представлены Tenet T7, "Москвич" 3 и 3е, Solaris HC, HS и KRX.

