В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta - 16.01.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta
Отечественные автомобили Lada Granta появились в московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:21+0300
2026-01-16T22:21+0300
2026-01-16T22:21+0300
экономика
бизнес
россия
яндекс драйв
lada vision 4x4
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada Granta появились в московском автопарке каршеринга "Яндекс Драйв" в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В "Драйве" в тестовом режиме появились машины Lada Granta. Автомобили доступны для аренды в Москве", - говорится в сообщении. Granta стала единственным автомобилем в легковом сегменте с механической коробкой передач. Данная модель традиционно является бестселлером на рынке новых легковых машин в России. В 2025 году было продано 147 тысяч экземпляров. Также из российских моделей авто в "Драйве" представлены Tenet T7, "Москвич" 3 и 3е, Solaris HC, HS и KRX.
