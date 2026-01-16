Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/lut-866586190.html
Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением
Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением - 16.01.2026, ПРАЙМ
Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением
Подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T20:02+0300
2026-01-16T20:02+0300
экономика
бизнес
сельское хозяйство
рф
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866586038_0:184:2899:1815_1920x0_80_0_0_60a7f2cb08324a160bf3e5a220a2f23f.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Конечно, но они всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение", - сказала она, говоря о стоимости огурцов.По ее словам, Россия увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Также Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц для овощей."Более того, мы сейчас будем принимать решение о возобновлении открытия льготного кредитования на строительство теплиц для овощей и для нишевых овощей, то есть нишевых культур, не только томатов и огурцов, но и нишевых культур, чтобы попробовать здесь закрыть свою потребность. Не импортировать, а именно закрыть тепличными. И, соответственно, на этот год откроем дополнительное финансирование, предоставление льготных кредитов на эти цели", - заключила Лут, отвечая на вопрос агентства.По данным Росстата, за период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.
https://1prime.ru/20260115/rybaki-866511592.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866586038_116:0:2783:2000_1920x0_80_0_0_2537636f8da909da2ab4593255e7f64e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, рф, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Бизнес, Сельское хозяйство, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
20:02 16.01.2026
 
Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением

Лут: подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОгурцы
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Огурцы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Конечно, но они всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение", - сказала она, говоря о стоимости огурцов.
По ее словам, Россия увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Также Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц для овощей.
"Более того, мы сейчас будем принимать решение о возобновлении открытия льготного кредитования на строительство теплиц для овощей и для нишевых овощей, то есть нишевых культур, не только томатов и огурцов, но и нишевых культур, чтобы попробовать здесь закрыть свою потребность. Не импортировать, а именно закрыть тепличными. И, соответственно, на этот год откроем дополнительное финансирование, предоставление льготных кредитов на эти цели", - заключила Лут, отвечая на вопрос агентства.
По данным Росстата, за период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.
Выгрузка рыбы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди
Вчера, 06:07
 
ЭкономикаБизнесСельское хозяйствоРФОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала