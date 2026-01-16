https://1prime.ru/20260116/lut-866586190.html

Лут назвала подорожание огурцов сезонным явлением

16.01.2026, ПРАЙМ

Подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

экономика

бизнес

сельское хозяйство

рф

оксана лут

минсельхоз

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Подорожание огурцов в России - сезонное, они начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Конечно, но они всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение", - сказала она, говоря о стоимости огурцов.По ее словам, Россия увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Также Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц для овощей."Более того, мы сейчас будем принимать решение о возобновлении открытия льготного кредитования на строительство теплиц для овощей и для нишевых овощей, то есть нишевых культур, не только томатов и огурцов, но и нишевых культур, чтобы попробовать здесь закрыть свою потребность. Не импортировать, а именно закрыть тепличными. И, соответственно, на этот год откроем дополнительное финансирование, предоставление льготных кредитов на эти цели", - заключила Лут, отвечая на вопрос агентства.По данным Росстата, за период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.

