Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 16.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается в пятницу утром
16.01.2026
2026-01-16T09:20+0300
2026-01-16T09:20+0300
2026-01-16T09:20+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,99%, до 5,932 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 0,3%, наибольший рост котировок наблюдался в понедельник, тогда котировки металла поднялись на 2,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 13 106 долларов, алюминия - на 0,58%, до 3 167,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,18%, до 3 314,5 доллара.
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Цены на медь снижаются в пятницу утром на 0,99%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
дешевел на 0,99%, до 5,932 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 0,3%, наибольший рост котировок наблюдался в понедельник, тогда котировки металла поднялись на 2,19%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 13 106 долларов, алюминия - на 0,58%, до 3 167,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,18%, до 3 314,5 доллара.
