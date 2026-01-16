https://1prime.ru/20260116/med-866558525.html

Стоимость меди снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром - 16.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T09:20+0300

2026-01-16T09:20+0300

2026-01-16T09:20+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,99%, до 5,932 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 0,3%, наибольший рост котировок наблюдался в понедельник, тогда котировки металла поднялись на 2,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 13 106 долларов, алюминия - на 0,58%, до 3 167,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,18%, до 3 314,5 доллара.

https://1prime.ru/20260116/zoloto-866557722.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex