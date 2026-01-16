Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/med-866558525.html
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 16.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:20+0300
2026-01-16T09:20+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,99%, до 5,932 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 0,3%, наибольший рост котировок наблюдался в понедельник, тогда котировки металла поднялись на 2,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 13 106 долларов, алюминия - на 0,58%, до 3 167,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,18%, до 3 314,5 доллара.
https://1prime.ru/20260116/zoloto-866557722.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
09:20 16.01.2026
 
Стоимость меди снижается в пятницу утром

Цены на медь снижаются в пятницу утром на 0,99%

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,99%, до 5,932 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 0,3%, наибольший рост котировок наблюдался в понедельник, тогда котировки металла поднялись на 2,19%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 13 106 долларов, алюминия - на 0,58%, до 3 167,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,18%, до 3 314,5 доллара.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Золото дешевеет на фоне нескольких факторов
09:07
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала