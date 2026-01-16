Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая - 16.01.2026, ПРАЙМ
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая - 16.01.2026, ПРАЙМ
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может углубить зависимость Уругвая от экспорта сырья, что усложнит развитие страны, поделился мнением с РИА Новости президент... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T16:28+0300
2026-01-16T16:30+0300
МОНТЕВИДЕО, 16 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур может углубить зависимость Уругвая от экспорта сырья, что усложнит развитие страны, поделился мнением с РИА Новости президент Конфедерации промышленных профсоюзов страны Данило Дардано. "Что мы продаем Европе и что покупаем? Мы покупаем высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продаем сырье. Благодаря этому соглашению мы увеличим объемы продаж. Если ситуация не изменится, мы будем экспортировать говядину, сою, целлюлозу и сырьевые товары с низкой или средней добавленной стоимостью", - отметил он. Лидер профсоюза считает, что этот договор может укрепить "зависимость уругвайской экономики от сырьевого сектора", что ставит под угрозу развитие страны. "Общая производительность Европы выше нашей. Их организация труда и технологии намного превосходят наши... Поэтому, если мы не подготовим наши отрасли, мы столкнемся с очень негативными последствиями. Нам необходимо создавать добавленную стоимость, внедрять технологии и инновации, чтобы изменить производственную матрицу. В противном случае, существующая у нас матрица закрепится", - сказал Дардано. Он сообщил, что уже провел встречи в МИД и министерстве экономики, получил дополнительную информацию и смог прояснить некоторые сомнения. Дардано добавил, что министерства договорились в дальнейшем провести анализ последствий этого соглашения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом, собирается 17 января в Парагвае подписать вызвавшее массу критики в ЕС торговое соглашение с общим южноамериканским рынком Меркосур. В ЕК заявили, что текст соглашения предусматривает возможность его временного вступления в силу до одобрения ЕП.
финансы, мировая экономика, европа, уругвай, парагвай, урсула фон дер ляйен, ес, мид, ек
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЕВРОПА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД, ЕК
16:28 16.01.2026 (обновлено: 16:30 16.01.2026)
 
Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая

Профсоюз Уругвая: соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие страны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Логотип Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОНТЕВИДЕО, 16 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур может углубить зависимость Уругвая от экспорта сырья, что усложнит развитие страны, поделился мнением с РИА Новости президент Конфедерации промышленных профсоюзов страны Данило Дардано.
"Что мы продаем Европе и что покупаем? Мы покупаем высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продаем сырье. Благодаря этому соглашению мы увеличим объемы продаж. Если ситуация не изменится, мы будем экспортировать говядину, сою, целлюлозу и сырьевые товары с низкой или средней добавленной стоимостью", - отметил он.
Лидер профсоюза считает, что этот договор может укрепить "зависимость уругвайской экономики от сырьевого сектора", что ставит под угрозу развитие страны.
"Общая производительность Европы выше нашей. Их организация труда и технологии намного превосходят наши... Поэтому, если мы не подготовим наши отрасли, мы столкнемся с очень негативными последствиями. Нам необходимо создавать добавленную стоимость, внедрять технологии и инновации, чтобы изменить производственную матрицу. В противном случае, существующая у нас матрица закрепится", - сказал Дардано.
Он сообщил, что уже провел встречи в МИД и министерстве экономики, получил дополнительную информацию и смог прояснить некоторые сомнения. Дардано добавил, что министерства договорились в дальнейшем провести анализ последствий этого соглашения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом, собирается 17 января в Парагвае подписать вызвавшее массу критики в ЕС торговое соглашение с общим южноамериканским рынком Меркосур. В ЕК заявили, что текст соглашения предусматривает возможность его временного вступления в силу до одобрения ЕП.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Франция проголосует против соглашения Евросоюза и Меркосур
9 января, 23:07
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаЕВРОПАУРУГВАЙПАРАГВАЙУрсула фон дер ЛяйенЕСМИДЕК
 
 
