Торговое соглашение ЕС-Меркосур может усложнить развитие Уругвая
МОНТЕВИДЕО, 16 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур может углубить зависимость Уругвая от экспорта сырья, что усложнит развитие страны, поделился мнением с РИА Новости президент Конфедерации промышленных профсоюзов страны Данило Дардано.
"Что мы продаем Европе и что покупаем? Мы покупаем высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продаем сырье. Благодаря этому соглашению мы увеличим объемы продаж. Если ситуация не изменится, мы будем экспортировать говядину, сою, целлюлозу и сырьевые товары с низкой или средней добавленной стоимостью", - отметил он.
Лидер профсоюза считает, что этот договор может укрепить "зависимость уругвайской экономики от сырьевого сектора", что ставит под угрозу развитие страны.
"Общая производительность Европы выше нашей. Их организация труда и технологии намного превосходят наши... Поэтому, если мы не подготовим наши отрасли, мы столкнемся с очень негативными последствиями. Нам необходимо создавать добавленную стоимость, внедрять технологии и инновации, чтобы изменить производственную матрицу. В противном случае, существующая у нас матрица закрепится", - сказал Дардано.
Он сообщил, что уже провел встречи в МИД и министерстве экономики, получил дополнительную информацию и смог прояснить некоторые сомнения. Дардано добавил, что министерства договорились в дальнейшем провести анализ последствий этого соглашения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом, собирается 17 января в Парагвае подписать вызвавшее массу критики в ЕС торговое соглашение с общим южноамериканским рынком Меркосур. В ЕК заявили, что текст соглашения предусматривает возможность его временного вступления в силу до одобрения ЕП.