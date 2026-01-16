https://1prime.ru/20260116/minoborony-866556668.html

ВС России уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ВС РФ ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ была обнаружена переправа через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения", - говорится в сообщении военного ведомства. Как уточнили в Минобороны РФ, российские воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. "Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", - добавили в МО РФ. Ведомство также опубликовало видео с кадрами уничтожения переправы.

