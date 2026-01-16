https://1prime.ru/20260116/mintrans-866588861.html

Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года

Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - 16.01.2026, ПРАЙМ

Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года

Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T21:16+0300

2026-01-16T21:16+0300

2026-01-16T21:16+0300

экономика

бизнес

москва

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865888275_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_62219e844be94f82941a538623575fea.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса. Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.

https://1prime.ru/20260112/rzhd-866402027.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, ржд