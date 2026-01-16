https://1prime.ru/20260116/mintrans-866588861.html
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - 16.01.2026, ПРАЙМ
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T21:16+0300
2026-01-16T21:16+0300
2026-01-16T21:16+0300
экономика
бизнес
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865888275_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_62219e844be94f82941a538623575fea.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса. Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.
https://1prime.ru/20260112/rzhd-866402027.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865888275_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_163d9246c9e71866d583ec30e56f47e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, ржд
Экономика, Бизнес, МОСКВА, РЖД
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Минтранс: почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 г
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве
. РЖД
запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса.
Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.
Российский двигатель для поезда ВСМ прошел приемочные испытания