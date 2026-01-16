Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - 16.01.2026
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - 16.01.2026, ПРАЙМ
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса. Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.
21:16 16.01.2026
 
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПоезд прибывает к платформе городского железнодорожного вокзала "Нижегородская" в Москве
Поезд прибывает к платформе городского железнодорожного вокзала "Нижегородская" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса.
Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.
