"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков
2026-01-16T21:27+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. "Evocargo N1... Работает на базе автопилота пятого поколения, на 100% российская разработка... Планы по производству: до 115 машин в год", - говорится в слайде презентации. Там уточняется, что грузовик имеет 5-й уровень автономности и работает полностью на электрической тяге. На данный момент выпущено 238 таких грузовиков, а производитель поставляет технику таким компаниям, как Wildberries, "Газпромнефть-Снабжение", Spar, "Азбука вкуса", "Спортмастер", "Детский мир" и "Балтика". "Обеспечивает высвобождение персонала для выполнения прочих операционных задач. Повышает уровень контроля за перевозками благодаря непрерывному сбору и анализу данных в электронном виде", - отмечается в презентации.
