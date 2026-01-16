https://1prime.ru/20260116/mintrans-866589129.html

"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков

"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков - 16.01.2026, ПРАЙМ

"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков

Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T21:27+0300

2026-01-16T21:27+0300

2026-01-16T21:27+0300

экономика

бизнес

россия

москва

wildberries

балтика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. "Evocargo N1... Работает на базе автопилота пятого поколения, на 100% российская разработка... Планы по производству: до 115 машин в год", - говорится в слайде презентации. Там уточняется, что грузовик имеет 5-й уровень автономности и работает полностью на электрической тяге. На данный момент выпущено 238 таких грузовиков, а производитель поставляет технику таким компаниям, как Wildberries, "Газпромнефть-Снабжение", Spar, "Азбука вкуса", "Спортмастер", "Детский мир" и "Балтика". "Обеспечивает высвобождение персонала для выполнения прочих операционных задач. Повышает уровень контроля за перевозками благодаря непрерывному сбору и анализу данных в электронном виде", - отмечается в презентации.

https://1prime.ru/20260116/sobyanin-866587366.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, wildberries, балтика