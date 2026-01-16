Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/mintrans-866589129.html
"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков
"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков - 16.01.2026, ПРАЙМ
"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков
Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T21:27+0300
2026-01-16T21:27+0300
экономика
бизнес
россия
москва
wildberries
балтика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. "Evocargo N1... Работает на базе автопилота пятого поколения, на 100% российская разработка... Планы по производству: до 115 машин в год", - говорится в слайде презентации. Там уточняется, что грузовик имеет 5-й уровень автономности и работает полностью на электрической тяге. На данный момент выпущено 238 таких грузовиков, а производитель поставляет технику таким компаниям, как Wildberries, "Газпромнефть-Снабжение", Spar, "Азбука вкуса", "Спортмастер", "Детский мир" и "Балтика". "Обеспечивает высвобождение персонала для выполнения прочих операционных задач. Повышает уровень контроля за перевозками благодаря непрерывному сбору и анализу данных в электронном виде", - отмечается в презентации.
https://1prime.ru/20260116/sobyanin-866587366.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7b8ce44297a7b67c95f9ce80d7df3375.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, wildberries, балтика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Wildberries, Балтика
21:27 16.01.2026
 
"ЭвоКарго" планирует выпускать до 115 беспилотных электрических грузовиков

Минтранс: "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрогрузов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотные грузовики Evocargo
Беспилотные грузовики Evocargo - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Беспилотные грузовики Evocargo. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Отечественная компания "ЭвоКарго" планирует выпускать в год до 115 беспилотных электрических грузовиков полностью российской разработки, следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве.
"Evocargo N1... Работает на базе автопилота пятого поколения, на 100% российская разработка... Планы по производству: до 115 машин в год", - говорится в слайде презентации.
Там уточняется, что грузовик имеет 5-й уровень автономности и работает полностью на электрической тяге. На данный момент выпущено 238 таких грузовиков, а производитель поставляет технику таким компаниям, как Wildberries, "Газпромнефть-Снабжение", Spar, "Азбука вкуса", "Спортмастер", "Детский мир" и "Балтика".
"Обеспечивает высвобождение персонала для выполнения прочих операционных задач. Повышает уровень контроля за перевозками благодаря непрерывному сбору и анализу данных в электронном виде", - отмечается в презентации.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Москва лидирует по внедрению беспилотных технологий, заявил Собянин
20:19
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАWildberriesБалтика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала