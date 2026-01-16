В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

https://1prime.ru/20260116/mintrud-866589314.html
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. "С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%", - говорится в сообщении.
