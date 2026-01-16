Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций - 16.01.2026
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций - 16.01.2026, ПРАЙМ
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. "С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%", - говорится в сообщении.
общество , рф
Экономика, Общество , РФ
21:34 16.01.2026
 
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

Минтруд: более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 5,6%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
"С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%", - говорится в сообщении.
