Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом старых домов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/mironov-866552186.html
Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом старых домов
Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом старых домов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом старых домов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом граждан, проживающих в старых... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T05:03+0300
2026-01-16T05:03+0300
недвижимость
россия
общество
санкт-петербург
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552186.jpg?1768529025
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом граждан, проживающих в старых домах, построенных в 19-м – начале 20-го века. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать поручение о внесении дополнений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения… в части освобождения нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, от платы за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов", - сказано в письме. Миронов рассказал РИА Новости, что регулярно получает обращения от жителей старых многоквартирных домов: в письмах, электронных сообщениях и во время приёма граждан. По его словам, люди недовольны тем, что им включают в коммунальные платёжки строку об оплате услуги, которой они не могут пользоваться по объективным причинам. "По действующим нормам, в состав общего имущества многоквартирного дома включаются лифты и лифтовые шахты. Однако до сих пор в городах можно найти большое количество домов, которые были построены в 19 веке – первой половине 20 века. Лифтовым оборудованием там может оснащаться лишь часть здания, а плата за ремонт и обслуживание лифта распределяется на всех жильцов", - сообщил политик. Он отметил, что также граждане вынуждены платить взносы на капитальный ремонт общего имущества по тарифам, которые предусматривают проведение капремонт лифтового оборудования. Такая проблема, как уточнил лидер партии, в частности, характерна для Санкт-Петербурга. "Справедливая Россия" предлагает внести изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. Нанимателей и собственников помещений, которые по техническим причинам не пользуются лифтом, нужно освободить от платы за техобслуживание лифтов и дифференцированного тарифа при начислении взноса за капремонт. Рассчитываю на поддержку правительства", – заключил Миронов.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, общество , санкт-петербург, сергей миронов
Недвижимость, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Миронов
05:03 16.01.2026
 
Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом старых домов

Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом жителей старых домов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом граждан, проживающих в старых домах, построенных в 19-м – начале 20-го века.
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас дать поручение о внесении дополнений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения… в части освобождения нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, от платы за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов", - сказано в письме.
Миронов рассказал РИА Новости, что регулярно получает обращения от жителей старых многоквартирных домов: в письмах, электронных сообщениях и во время приёма граждан. По его словам, люди недовольны тем, что им включают в коммунальные платёжки строку об оплате услуги, которой они не могут пользоваться по объективным причинам.
"По действующим нормам, в состав общего имущества многоквартирного дома включаются лифты и лифтовые шахты. Однако до сих пор в городах можно найти большое количество домов, которые были построены в 19 веке – первой половине 20 века. Лифтовым оборудованием там может оснащаться лишь часть здания, а плата за ремонт и обслуживание лифта распределяется на всех жильцов", - сообщил политик.
Он отметил, что также граждане вынуждены платить взносы на капитальный ремонт общего имущества по тарифам, которые предусматривают проведение капремонт лифтового оборудования. Такая проблема, как уточнил лидер партии, в частности, характерна для Санкт-Петербурга.
"Справедливая Россия" предлагает внести изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. Нанимателей и собственников помещений, которые по техническим причинам не пользуются лифтом, нужно освободить от платы за техобслуживание лифтов и дифференцированного тарифа при начислении взноса за капремонт. Рассчитываю на поддержку правительства", – заключил Миронов.
 
НедвижимостьРОССИЯОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала