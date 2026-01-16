Названы категории россиян, которые могут получить до 440 тысяч рублей

https://1prime.ru/20260116/nakopleniya-866532108.html

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений составит чуть более 68 тысяч рублей. Максимум можно получить почти 440 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.Право на единовременную выплату имеют граждане, которые в 2026 году получат право на накопительную пенсию и оформят ее, — женщины 55 лет и мужчины 60 лет, — при условии, что рассчитанная ежемесячная сумма выплат не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (16 288 рублей в 2026 году)."То есть, ежемесячная выплата не должна превышать 1628,8 рубля. Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", - пояснила экономист.Узнать о наличии права на такую выплату можно, запросив выписку с лицевого счёта в Социальном фонде России (СФР). Это можно сделать через портал Госуслуг или сайт Соцфонда, а также лично в МФЦ или в НПФ, если средства переведены туда. Для расчёта необходимо разделить сумму накоплений на ожидаемый период выплаты, который в 2026 году составляет 270 месяцев.Единовременную выплату могут получить и граждане, переведшие свои накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС). После запуска программы многие НПФ и банки, которые выступают их агентами, активно привлекали людей, чей возраст приближается к предпенсионному. Людей убеждали, что выгоднее перевести средства из обязательной системы (ОПС) в ПДС, поскольку период выплат там значительно короче — не 22,5 года, а всего пять лет.Следует учитывать, что при переводе накоплений в ПДС их сумма не считается взносом, дающим право на налоговые льготы и софинансирование. Поэтому целесообразно получить средства единовременно и при желании направить их в программу уже в качестве добровольного взноса, советует Эльвира Глухова."Минимальная сумма для получения государственной поддержки по ПДС составляет 2000 рублей, а максимальный размер взноса, с которого предоставляется налоговый вычет, — 400 тысяч рублей", - напомнила она.В любом случае полученные средства уместно использовать не на текущие нужды, а с финансовой целью. Например, погасить кредиты с высокой процентной ставкой или инвестировать — разместить на вкладе, накопительном счёте (если важна максимальная ликвидность), вложить в ценные бумаги, паи инвестиционных фондов и т.д,, заключила экономист.

