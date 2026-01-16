https://1prime.ru/20260116/nikitin-866587195.html

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Продажа офиса РЖД в "Москва-Сити" обсуждается как один из вариантов, пока окончательных решений не принято, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД, включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити". "Такие обсуждения идут, как один из вариантов, но пока окончательных решений не принято", - ответил Никитин на вопрос, когда РЖД планируют продать офис в "Москва Сити". РЖД в 2024 году купили 350 тысяч квадратных метров в небоскрёбе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказывал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки - компании CORE.XP - Владимир Пинаев. РЖД сообщали тогда РИА Новости, что оплатят офисные площади в "Москва-Сити" в течение 20 лет, финансирование сделки предусматривается в том числе за счет средств от продажи зданий и ряда активов с экономическим эффектом на сумму около 270 миллиардов рублей, но не за счет тарифов. В компании добавляли, что планируется разместить в офисе в "Москва-Сити" 17 тысяч сотрудников холдинга и за счет их переезда в единое пространство существенно снизить операционные расходы на содержание недвижимости.

бизнес, россия, рф, ржд