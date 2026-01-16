https://1prime.ru/20260116/orban-866560355.html
Орбан заявил, что без газа из России у Венгрии были бы проблемы
Орбан заявил, что без газа из России у Венгрии были бы проблемы - 16.01.2026, ПРАЙМ
Орбан заявил, что без газа из России у Венгрии были бы проблемы
Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:36+0300
2026-01-16T10:36+0300
2026-01-16T10:36+0300
газ
россия
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 16 янв - ПРАЙМ. Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Зиму мы начали с запасом более 40% годового потребления. Так что у нас еще есть много запасов. По сути, нам даже не нужно использовать резерв, а если и нужно, то только небольшой процент, потому что поставки поступают постоянно. Так что газоснабжение страны не было прервано. Это ключевой вопрос, потому что если бы не было газа и запасов, то у нас были бы проблемы. Но это не так", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
https://1prime.ru/20251114/orban-864535924.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия, виктор орбан
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан заявил, что без газа из России у Венгрии были бы проблемы
Премьер Венгрии Орбан: без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой