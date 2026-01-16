Орбан заявил, что без газа из России у Венгрии были бы проблемы

https://1prime.ru/20260116/orban-866560355.html

БУДАПЕШТ, 16 янв - ПРАЙМ. Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Зиму мы начали с запасом более 40% годового потребления. Так что у нас еще есть много запасов. По сути, нам даже не нужно использовать резерв, а если и нужно, то только небольшой процент, потому что поставки поступают постоянно. Так что газоснабжение страны не было прервано. Это ключевой вопрос, потому что если бы не было газа и запасов, то у нас были бы проблемы. Но это не так", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

