"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"

"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"

2026-01-16T07:43+0300

2026-01-16T07:43+0300

2026-01-16T07:43+0300

россия

запад

скотт риттер

москва

общество

европа

владимир путин

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Недавний запуск системы "Орешник" закрепил за Россией лидерство над Западом в новой гонке вооружений XXI века, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью с Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала."Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что обладание Москвой комплексом "Орешник" стало ключевым элементом в обеспечении стратегической безопасности во взаимодействии с Западом."Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. Она введена в строй. <…> Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют", — подытожил Риттер.На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента Владимира Путина. В понедельник было уточнено, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.

2026

