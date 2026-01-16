Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/oreshnik-866554587.html
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника" - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"
Недавний запуск системы "Орешник" закрепил за Россией лидерство над Западом в новой гонке вооружений XXI века, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:43+0300
2026-01-16T07:43+0300
россия
запад
скотт риттер
москва
общество
европа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_1:71:583:399_1920x0_80_0_0_3bd71cf937865d72ff52bc2aa93ecc88.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Недавний запуск системы "Орешник" закрепил за Россией лидерство над Западом в новой гонке вооружений XXI века, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью с Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала."Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что обладание Москвой комплексом "Орешник" стало ключевым элементом в обеспечении стратегической безопасности во взаимодействии с Западом."Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. Она введена в строй. &lt;…&gt; Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют", — подытожил Риттер.На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента Владимира Путина. В понедельник было уточнено, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
https://1prime.ru/20260116/oreshnik-866552992.html
https://1prime.ru/20260116/kiev-866553997.html
запад
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_0:91:410:399_1920x0_80_0_0_bb4dd7f98309abc02e76d53b63a9356d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, скотт риттер, москва, общество , европа, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, Скотт Риттер, МОСКВА, Общество , ЕВРОПА, Владимир Путин
07:43 16.01.2026
 
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"

Аналитик Риттер: "Орешник" позволил России лидировать в новой гонке вооружений

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Недавний запуск системы "Орешник" закрепил за Россией лидерство над Западом в новой гонке вооружений XXI века, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью с Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала.
"Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина", — отметил эксперт.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США раскрыли настоящие последствия атаки "Орешником"
06:32
Он подчеркнул, что обладание Москвой комплексом "Орешник" стало ключевым элементом в обеспечении стратегической безопасности во взаимодействии с Западом.
"Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. Она введена в строй. <…> Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют", — подытожил Риттер.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента Владимира Путина. В понедельник было уточнено, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Боевая работа в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Конец близок": в США забили тревогу после катастрофы в Киеве
07:03
 
РОССИЯЗАПАДСкотт РиттерМОСКВАОбществоЕВРОПАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала