16.01.2026
На Западе сообщили неприятную правду Макрону об "Орешнике"
На Западе сообщили неприятную правду Макрону об "Орешнике" - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Западе сообщили неприятную правду Макрону об "Орешнике"
Европа в ближайшие годы не способна разработать аналог "Орешника", пишет Military Watch Magazine. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:23+0300
2026-01-16T23:23+0300
европа
украина
запад
владимир путин
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европа в ближайшие годы не способна разработать аналог "Орешника", пишет Military Watch Magazine."Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником", до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской", — говорится в материале.Отмечается, что серьезным ограничением остается отсутствие у Европы гиперзвуковых управляемых ракет с аналогичными характеристиками. "Орешник" требует высокой точности, поскольку может применяться в неядерном варианте.Кроме того, как указывает MWM, Россия выигрывает за счет серийного производства стратегических ракет.Ранее президент Франции Эммануэль во время встречи с военнослужащими на авиабазе Истр заявил, что Европе нужно оружие, сопоставимое с "Орешником", комментируя удары по целям на Украине.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
европа
украина
запад
Новости
1920
1920
true
европа, украина, запад, владимир путин
ЕВРОПА, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Путин
23:23 16.01.2026
 
На Западе сообщили неприятную правду Макрону об "Орешнике"

MWM: Европа не сможет создать аналог российской ракеты в обозримом будущем

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европа в ближайшие годы не способна разработать аналог "Орешника", пишет Military Watch Magazine.
"Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником", до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
Вчера, 23:21
Отмечается, что серьезным ограничением остается отсутствие у Европы гиперзвуковых управляемых ракет с аналогичными характеристиками. "Орешник" требует высокой точности, поскольку может применяться в неядерном варианте.
Кроме того, как указывает MWM, Россия выигрывает за счет серийного производства стратегических ракет.
Ранее президент Франции Эммануэль во время встречи с военнослужащими на авиабазе Истр заявил, что Европе нужно оружие, сопоставимое с "Орешником", комментируя удары по целям на Украине.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского
Вчера, 23:19
 
ЕВРОПА УКРАИНА ЗАПАД Владимир Путин
 
 
