Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов
Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T12:01+0300
2026-01-16T12:01+0300
пакистан
саудовская аравия
всемирный банк
mckinsey
https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7f16dc50102062777c42afb64fffe3d2.jpg
ЭР-РИЯД, 16 янв - ПРАЙМ. Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана Али Первез Малик. "Вместе с нашими партнерами, такими как Всемирный банк и международные консалтинговые компании, например, юридическая фирма White &amp; Case и McKinsey, мы пытаемся создать прозрачную систему, которая позволит мобилизовать капитал и обеспечить необходимую политическую стабильность для привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для реализации крупных горнодобывающих проектов", - сказал он на полях форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде. Он отметил важность проходящего в Саудовской Аравии Международного форума горнодобывающей промышленности, призвав привлекать Пакистан к новым проектам. "Я думаю, прежде всего, нам необходимо оценить усилия, предпринимаемые Саудовской Аравией для удовлетворения растущего спроса на критически важные полезные ископаемые. В мире много конфликтов, которые усиливают нестабильность. Происходят многочисленные сбои в поставках. Энергоемкость очень высока, новые технологии увеличивают потребление энергии, а традиционные источники полезных ископаемых истощаются. Поэтому такие страны, как Пакистан, обладающие высоким потенциалом, должны быть мобилизованы для восполнения этого дефицита, необходимого для устойчивого развития", - сказал Малик. Министр добавил, что форум Future Minerals Forum и Пакистанский форум по инвестициям в минеральные ресурсы позволяют наладить диалог между многочисленными заинтересованными сторонами, благодаря чему можно мобилизовать капитал и ввести в эксплуатацию дополнительные рудники и месторождения.
пакистан, саудовская аравия, всемирный банк, mckinsey
ПАКИСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Всемирный банк, McKinsey
12:01 16.01.2026
 
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов

Глава Минэнерго Малик: Пакистан намерен привлечь инвестиции в горнодобывающие проекты

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Месторождение золота Савкинское в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Месторождение золота "Савкинское" в Забайкальском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
ЭР-РИЯД, 16 янв - ПРАЙМ. Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана Али Первез Малик.
"Вместе с нашими партнерами, такими как Всемирный банк и международные консалтинговые компании, например, юридическая фирма White & Case и McKinsey, мы пытаемся создать прозрачную систему, которая позволит мобилизовать капитал и обеспечить необходимую политическую стабильность для привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для реализации крупных горнодобывающих проектов", - сказал он на полях форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде.
Он отметил важность проходящего в Саудовской Аравии Международного форума горнодобывающей промышленности, призвав привлекать Пакистан к новым проектам.
"Я думаю, прежде всего, нам необходимо оценить усилия, предпринимаемые Саудовской Аравией для удовлетворения растущего спроса на критически важные полезные ископаемые. В мире много конфликтов, которые усиливают нестабильность. Происходят многочисленные сбои в поставках. Энергоемкость очень высока, новые технологии увеличивают потребление энергии, а традиционные источники полезных ископаемых истощаются. Поэтому такие страны, как Пакистан, обладающие высоким потенциалом, должны быть мобилизованы для восполнения этого дефицита, необходимого для устойчивого развития", - сказал Малик.
Министр добавил, что форум Future Minerals Forum и Пакистанский форум по инвестициям в минеральные ресурсы позволяют наладить диалог между многочисленными заинтересованными сторонами, благодаря чему можно мобилизовать капитал и ввести в эксплуатацию дополнительные рудники и месторождения.
ПАКИСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Всемирный банк, McKinsey
 
 
