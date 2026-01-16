https://1prime.ru/20260116/pakistan-866563840.html
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов
Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T12:01+0300
2026-01-16T12:01+0300
2026-01-16T12:01+0300
пакистан
саудовская аравия
всемирный банк
mckinsey
https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7f16dc50102062777c42afb64fffe3d2.jpg
ЭР-РИЯД, 16 янв - ПРАЙМ. Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана Али Первез Малик. "Вместе с нашими партнерами, такими как Всемирный банк и международные консалтинговые компании, например, юридическая фирма White & Case и McKinsey, мы пытаемся создать прозрачную систему, которая позволит мобилизовать капитал и обеспечить необходимую политическую стабильность для привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для реализации крупных горнодобывающих проектов", - сказал он на полях форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде. Он отметил важность проходящего в Саудовской Аравии Международного форума горнодобывающей промышленности, призвав привлекать Пакистан к новым проектам. "Я думаю, прежде всего, нам необходимо оценить усилия, предпринимаемые Саудовской Аравией для удовлетворения растущего спроса на критически важные полезные ископаемые. В мире много конфликтов, которые усиливают нестабильность. Происходят многочисленные сбои в поставках. Энергоемкость очень высока, новые технологии увеличивают потребление энергии, а традиционные источники полезных ископаемых истощаются. Поэтому такие страны, как Пакистан, обладающие высоким потенциалом, должны быть мобилизованы для восполнения этого дефицита, необходимого для устойчивого развития", - сказал Малик. Министр добавил, что форум Future Minerals Forum и Пакистанский форум по инвестициям в минеральные ресурсы позволяют наладить диалог между многочисленными заинтересованными сторонами, благодаря чему можно мобилизовать капитал и ввести в эксплуатацию дополнительные рудники и месторождения.
https://1prime.ru/20251111/gvineya-864430517.html
https://1prime.ru/20251216/-neft-865590224.html
пакистан
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_750a7be99b64c619ca325184846c68bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, саудовская аравия, всемирный банк, mckinsey
ПАКИСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Всемирный банк, McKinsey
Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов
Глава Минэнерго Малик: Пакистан намерен привлечь инвестиции в горнодобывающие проекты
ЭР-РИЯД, 16 янв - ПРАЙМ. Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана Али Первез Малик.
"Вместе с нашими партнерами, такими как Всемирный банк и международные консалтинговые компании, например, юридическая фирма White & Case и McKinsey, мы пытаемся создать прозрачную систему, которая позволит мобилизовать капитал и обеспечить необходимую политическую стабильность для привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для реализации крупных горнодобывающих проектов", - сказал он на полях форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде.
В Гвинее начал работу крупнейший африканский горнодобывающий проект
Он отметил важность проходящего в Саудовской Аравии Международного форума горнодобывающей промышленности, призвав привлекать Пакистан к новым проектам.
"Я думаю, прежде всего, нам необходимо оценить усилия, предпринимаемые Саудовской Аравией для удовлетворения растущего спроса на критически важные полезные ископаемые. В мире много конфликтов, которые усиливают нестабильность. Происходят многочисленные сбои в поставках. Энергоемкость очень высока, новые технологии увеличивают потребление энергии, а традиционные источники полезных ископаемых истощаются. Поэтому такие страны, как Пакистан, обладающие высоким потенциалом, должны быть мобилизованы для восполнения этого дефицита, необходимого для устойчивого развития", - сказал Малик.
Министр добавил, что форум Future Minerals Forum и Пакистанский форум по инвестициям в минеральные ресурсы позволяют наладить диалог между многочисленными заинтересованными сторонами, благодаря чему можно мобилизовать капитал и ввести в эксплуатацию дополнительные рудники и месторождения.
Минфин Пакистана рассказал об обсуждении соглашения с Россией по нефти