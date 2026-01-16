https://1prime.ru/20260116/pakistan-866563840.html

Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов

Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ

Пакистан намерен привлечь инвестиции для крупных горнодобывающих проектов

Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T12:01+0300

2026-01-16T12:01+0300

2026-01-16T12:01+0300

пакистан

саудовская аравия

всемирный банк

mckinsey

https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7f16dc50102062777c42afb64fffe3d2.jpg

ЭР-РИЯД, 16 янв - ПРАЙМ. Пакистан намерен привлечь долгосрочные инвестиции для реализации крупных горнодобывающих проектов, заявил РИА Новости федеральный министр энергетики Пакистана Али Первез Малик. "Вместе с нашими партнерами, такими как Всемирный банк и международные консалтинговые компании, например, юридическая фирма White & Case и McKinsey, мы пытаемся создать прозрачную систему, которая позволит мобилизовать капитал и обеспечить необходимую политическую стабильность для привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для реализации крупных горнодобывающих проектов", - сказал он на полях форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде. Он отметил важность проходящего в Саудовской Аравии Международного форума горнодобывающей промышленности, призвав привлекать Пакистан к новым проектам. "Я думаю, прежде всего, нам необходимо оценить усилия, предпринимаемые Саудовской Аравией для удовлетворения растущего спроса на критически важные полезные ископаемые. В мире много конфликтов, которые усиливают нестабильность. Происходят многочисленные сбои в поставках. Энергоемкость очень высока, новые технологии увеличивают потребление энергии, а традиционные источники полезных ископаемых истощаются. Поэтому такие страны, как Пакистан, обладающие высоким потенциалом, должны быть мобилизованы для восполнения этого дефицита, необходимого для устойчивого развития", - сказал Малик. Министр добавил, что форум Future Minerals Forum и Пакистанский форум по инвестициям в минеральные ресурсы позволяют наладить диалог между многочисленными заинтересованными сторонами, благодаря чему можно мобилизовать капитал и ввести в эксплуатацию дополнительные рудники и месторождения.

https://1prime.ru/20251111/gvineya-864430517.html

https://1prime.ru/20251216/-neft-865590224.html

пакистан

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пакистан, саудовская аравия, всемирный банк, mckinsey