Парк промышленных роботов в России к 2030 году превысит сто тысяч единиц

2026-01-16T07:07+0300
2026-01-16T08:04+0300
россия
экономика
бизнес
рф
минпромторг
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Парк промышленных роботов в России к 2030 году должен превысить 100 тысяч единиц, для этого планируется внедрить еще около 80 тысяч роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Чтобы к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации, нам нужно достичь общепромышленного уровня в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230", - сообщили в ведомстве. "К 2030 году парк промышленных роботов в стране должен превысить 100 тысяч единиц, соответственно, к 2030 году планируется внедрить еще порядка 80 тысяч единиц", - добавили там. В Минпромторге рассказали, что за 2024 год в стране было внедрено около 8 тысяч роботов. Всего парк роботов на предприятиях обрабатывающей промышленности составил около 21 тысячи, при этом плотность роботизации составила по итогам 2024 года 29 роботов на 10 тысяч сотрудников.
россия, бизнес, рф, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Минпромторг
07:07 16.01.2026 (обновлено: 08:04 16.01.2026)
 
© РИА Новости . Ксения НакаПромышленные роботы на международной выставке роботов IREX в Токио
Промышленные роботы на международной выставке роботов IREX в Токио. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Нака
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Парк промышленных роботов в России к 2030 году должен превысить 100 тысяч единиц, для этого планируется внедрить еще около 80 тысяч роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Чтобы к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации, нам нужно достичь общепромышленного уровня в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230", - сообщили в ведомстве.
"К 2030 году парк промышленных роботов в стране должен превысить 100 тысяч единиц, соответственно, к 2030 году планируется внедрить еще порядка 80 тысяч единиц", - добавили там.
В Минпромторге рассказали, что за 2024 год в стране было внедрено около 8 тысяч роботов. Всего парк роботов на предприятиях обрабатывающей промышленности составил около 21 тысячи, при этом плотность роботизации составила по итогам 2024 года 29 роботов на 10 тысяч сотрудников.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМинпромторг
 
 
