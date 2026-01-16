https://1prime.ru/20260116/park-866554176.html
Парк промышленных роботов в России к 2030 году превысит сто тысяч единиц
2026-01-16T07:07+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Парк промышленных роботов в России к 2030 году должен превысить 100 тысяч единиц, для этого планируется внедрить еще около 80 тысяч роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Чтобы к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации, нам нужно достичь общепромышленного уровня в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230", - сообщили в ведомстве. "К 2030 году парк промышленных роботов в стране должен превысить 100 тысяч единиц, соответственно, к 2030 году планируется внедрить еще порядка 80 тысяч единиц", - добавили там. В Минпромторге рассказали, что за 2024 год в стране было внедрено около 8 тысяч роботов. Всего парк роботов на предприятиях обрабатывающей промышленности составил около 21 тысячи, при этом плотность роботизации составила по итогам 2024 года 29 роботов на 10 тысяч сотрудников.
