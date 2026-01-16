https://1prime.ru/20260116/peskov-866567985.html

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T13:28+0300

2026-01-16T13:28+0300

2026-01-16T13:28+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

антон алиханов

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866567814_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_f7664e32ff835c6e2b255b5e4e1cef59.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20260116/putin-866567599.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов