Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:28+0300
2026-01-16T13:28+0300
2026-01-16T13:28+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
антон алиханов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем в экономике