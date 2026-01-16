Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/peskov-866567985.html
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:28+0300
2026-01-16T13:28+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866567814_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_f7664e32ff835c6e2b255b5e4e1cef59.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. &quot;Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение&quot;, - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260116/putin-866567599.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866567814_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_612ac70eb0a610657cd3f2104320dea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Алиханов
13:28 16.01.2026
 
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем в экономике

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин на заседании - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем
13:26
 
РОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинАнтон Алиханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала