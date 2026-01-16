https://1prime.ru/20260116/peskov-866568097.html

В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем

В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем

Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T13:30+0300

2026-01-16T13:30+0300

2026-01-16T13:30+0300

россия

технологии

москва

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны. Москва, как и во многих других областях, достигла в этом существенного прогресса. Многое будет президенту показано", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20260116/peskov-866567985.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, москва, дмитрий песков, владимир путин