https://1prime.ru/20260116/peskov-866568097.html
В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем
В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем
Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:30+0300
2026-01-16T13:30+0300
2026-01-16T13:30+0300
россия
технологии
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны. Москва, как и во многих других областях, достигла в этом существенного прогресса. Многое будет президенту показано", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260116/peskov-866567985.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о развитии автономных и беспилотных систем
Песков: Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем