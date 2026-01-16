https://1prime.ru/20260116/peskov-866568477.html

Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков"

Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков"

2026-01-16T13:35+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил по делу под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства. "Конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этом стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах "Северных потоков".

