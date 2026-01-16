Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков"
Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков"
Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:35+0300
2026-01-16T13:35+0300
россия
газ
германия
рф
италия
дмитрий песков
верховный суд
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил по делу под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства. &quot;Конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этом стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести&quot;, - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах &quot;Северных потоков&quot;.
россия, газ, германия, рф, италия, дмитрий песков, верховный суд, всу
РОССИЯ, Газ, ГЕРМАНИЯ, РФ, ИТАЛИЯ, Дмитрий Песков, Верховный суд, ВСУ
13:35 16.01.2026
 
© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2". Архивное фото
© Командование обороны Дании
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил по делу под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.

"Конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этом стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах "Северных потоков".

РОССИЯ Газ ГЕРМАНИЯ РФ ИТАЛИЯ Дмитрий Песков Верховный суд ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала