Песков прокомментировал решение суда о подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил по делу под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства. "Конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этом стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах "Северных потоков".
