16.01.2026
Роль автономных и беспилотных систем в экономике растет, заявил Песков
2026-01-16T13:37+0300
2026-01-16T13:37+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Роль автономных и беспилотных систем в экономике РФ увеличивается с каждым годом, стоит вопрос масштабирования и эффективного внедрения этих проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. &quot;Роль автономных и беспилотных систем в экономике страны уже нельзя недооценивать, а эта роль увеличивается с каждым годом. Стоят вопросы более эффективного внедрения дальше всех этих технологий, масштабирования пилотных проектов, использования уже имеющихся наработок и, конечно же, обеспечения комфортных регуляторных условий&quot;, - сказал Песков журналистам.
13:37 16.01.2026
 
Роль автономных и беспилотных систем в экономике растет, заявил Песков

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Роль автономных и беспилотных систем в экономике РФ увеличивается с каждым годом, стоит вопрос масштабирования и эффективного внедрения этих проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Роль автономных и беспилотных систем в экономике страны уже нельзя недооценивать, а эта роль увеличивается с каждым годом. Стоят вопросы более эффективного внедрения дальше всех этих технологий, масштабирования пилотных проектов, использования уже имеющихся наработок и, конечно же, обеспечения комфортных регуляторных условий", - сказал Песков журналистам.

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Заголовок открываемого материала