"Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки по беспилотным системам - 16.01.2026
"Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки по беспилотным системам
"Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки по беспилотным системам - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки по беспилотным системам
"Роскосмос", Минтранс России и другие ведомства представят президенту России Владимир Путину свои наработки в сфере автономных и беспилотных систем, рассказал... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:19+0300
2026-01-16T14:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Роскосмос", Минтранс России и другие ведомства представят президенту России Владимир Путину свои наработки в сфере автономных и беспилотных систем, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В графике главы государства в пятницу будет одно выездное мероприятие, отметил он. Путин в этот день посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы развития автономных и беспилотных систем, применяемых в мирном народном хозяйстве и экономике страны. &quot;Это о том, как беспилотные автономные системы занимаются и регулированием дорожного движения, и исследованием инфраструктуры подземной, наземной, воздушной; как работают системы автономных доставщиков от известных наших компаний, как работают системы доставки грузов, системы мониторинга соблюдения законодательства в плане градостроительства и так далее&quot;, - рассказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента отметил, что автономные и беспилотные системы нашли применение и в сельском хозяйстве. &quot;Многое будет продемонстрировано на одной из московских площадок президенту. В космической области, разумеется, тоже &quot;Роскосмосу&quot; есть что показать и о чем рассказать главе государства&quot;, - добавил он.Песков уточнил, что состоится также отдельное совещание по вопросам развития автономных систем. Вступительное слово президента будет открытым для СМИ, а в закрытой части выступят несколько докладчиков. "Выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков - спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Будет такое серьезное обсуждение", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
14:19 16.01.2026
 
"Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки по беспилотным системам

Песков: "Роскосмос" и Минтранс представят Путину наработки в сфере беспилотных систем

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Роскосмос", Минтранс России и другие ведомства представят президенту России Владимир Путину свои наработки в сфере автономных и беспилотных систем, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В графике главы государства в пятницу будет одно выездное мероприятие, отметил он. Путин в этот день посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы развития автономных и беспилотных систем, применяемых в мирном народном хозяйстве и экономике страны.
"Это о том, как беспилотные автономные системы занимаются и регулированием дорожного движения, и исследованием инфраструктуры подземной, наземной, воздушной; как работают системы автономных доставщиков от известных наших компаний, как работают системы доставки грузов, системы мониторинга соблюдения законодательства в плане градостроительства и так далее", - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что автономные и беспилотные системы нашли применение и в сельском хозяйстве.

"Многое будет продемонстрировано на одной из московских площадок президенту. В космической области, разумеется, тоже "Роскосмосу" есть что показать и о чем рассказать главе государства", - добавил он.

Песков уточнил, что состоится также отдельное совещание по вопросам развития автономных систем. Вступительное слово президента будет открытым для СМИ, а в закрытой части выступят несколько докладчиков.
"Выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков - спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Будет такое серьезное обсуждение", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
ТехнологииРОССИЯБизнесРФМОСКВАДмитрий ПесковВладимир ПутинАнтон АлихановРоскосмос
 
 
