Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро

2026-01-16T23:06+0300

экономика

бизнес

россия

рф

москва

виталий савельев

владимир путин

сергей собянин

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется. "Во всяком случае, мы свои планы не меняем. Мы в общем надеемся, что мы выполним их", - ответил вице-премьер Telegram-каналу "Вы слушали маяк" на вопрос о планах по запуску беспилотной линии метро к 2030 году. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро. В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.

рф

москва

2026

Новости

ru-RU

