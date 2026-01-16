Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется. "Во всяком случае, мы свои планы не меняем. Мы в общем надеемся, что мы выполним их", - ответил вице-премьер Telegram-каналу "Вы слушали маяк" на вопрос о планах по запуску беспилотной линии метро к 2030 году. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро. В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
бизнес, россия, рф, москва, виталий савельев, владимир путин, сергей собянин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Виталий Савельев, Владимир Путин, Сергей Собянин
23:06 16.01.2026
 
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется.
"Во всяком случае, мы свои планы не меняем. Мы в общем надеемся, что мы выполним их", - ответил вице-премьер Telegram-каналу "Вы слушали маяк" на вопрос о планах по запуску беспилотной линии метро к 2030 году.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро.
В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Вчера, 22:06
 
