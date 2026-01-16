https://1prime.ru/20260116/poezd-866592207.html
Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро
Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро - 16.01.2026, ПРАЙМ
Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:06+0300
2026-01-16T23:06+0300
2026-01-16T23:06+0300
экономика
бизнес
россия
рф
москва
виталий савельев
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866592041_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_ce8be6e1a2eb1250a7926b6f041a7dc4.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется. "Во всяком случае, мы свои планы не меняем. Мы в общем надеемся, что мы выполним их", - ответил вице-премьер Telegram-каналу "Вы слушали маяк" на вопрос о планах по запуску беспилотной линии метро к 2030 году. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро. В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866592041_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_56ff18f7bd1e2e7506e1b22474a85ecf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, виталий савельев, владимир путин, сергей собянин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Виталий Савельев, Владимир Путин, Сергей Собянин
Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро
Вице-премьер Савельев: планы по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняются
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что план по созданию беспилотной линии метро к 2030 году не меняется.
"Во всяком случае, мы свои планы не меняем. Мы в общем надеемся, что мы выполним их", - ответил вице-премьер Telegram-каналу "Вы слушали маяк" на вопрос о планах по запуску беспилотной линии метро к 2030 году.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин
дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро.
В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам