Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"
Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T03:03+0300
2026-01-16T03:20+0300
экономика
общество
владимир путин
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866551209.jpg?1768522809
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы. "Седьмого июня 2025 года в "Сенеже" стартовало обучение второго потока президентской программы "Время героев". К обучению приступили 85 участников... 32 человека удостоены звания Героя России, 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - рассказали в пресс-службе программы. Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды - 20 человек, четырежды - 4 человека. "Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления", которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников", - отметили в пресс-службе программы "Время Героев". Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
общество , владимир путин, федеральное собрание
Экономика, Общество , Владимир Путин, Федеральное собрание
03:03 16.01.2026 (обновлено: 03:20 16.01.2026)
 
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"

РИА Новости: половина участников программы "Время героев" награждены медалью "За отвагу"

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы.
"Седьмого июня 2025 года в "Сенеже" стартовало обучение второго потока президентской программы "Время героев". К обучению приступили 85 участников... 32 человека удостоены звания Героя России, 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - рассказали в пресс-службе программы.
Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды - 20 человек, четырежды - 4 человека.
"Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления", которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников", - отметили в пресс-службе программы "Время Героев".
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
 
ЭкономикаОбществоВладимир ПутинФедеральное собрание
 
 
