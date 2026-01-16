Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"

https://1prime.ru/20260116/polovina-866551209.html

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы. "Седьмого июня 2025 года в "Сенеже" стартовало обучение второго потока президентской программы "Время героев". К обучению приступили 85 участников... 32 человека удостоены звания Героя России, 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - рассказали в пресс-службе программы. Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды - 20 человек, четырежды - 4 человека. "Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления", которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников", - отметили в пресс-службе программы "Время Героев". Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

