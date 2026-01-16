https://1prime.ru/20260116/porshe-866581848.html

Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами

Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами - 16.01.2026, ПРАЙМ

Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами

Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T18:03+0300

2026-01-16T18:03+0300

2026-01-16T18:03+0300

экономика

бизнес

промышленность

германия

европа

китай

porsche

volkswagen

lamborghini

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863630400_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3699dd89def10c899998360ed606ad47.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как указывает агентство Блумберг, падение стало сильнейшим с 2009 года. Продажи Porsche в Германии за отчетный период сократились на 16% - до 29 968 автомобилей, в остальной Европе - на 13%, до 66 340 машин. Модель Macan стала наиболее продаваемой в прошлом году, продажи выросли на 2% - до 84 328 автомобилей. При этом более половины от этого числа приходится на электрическую версию модели - 45 367. Показатель по Северной Америке за 2025 год почти не изменился к предыдущему году и составил 86 229 автомобилей. Porsche отмечает, что регион остается крупнейшим по продажам, как и в прошлом году. Продажи автомобилей компании в Китае упали сразу на 26% по сравнению с 2024 годом - до 41 938 машин. Основными факторами снижения Porsche называет тяжелые рыночные условия, особенно в сегменте товаров роскоши, а также высокую конкуренцию на китайском рынке. Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса люкс как Lamborghini, Bentley и Bugatti.

https://1prime.ru/20251202/porsche--865128485.html

германия

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, германия, европа, китай, porsche, volkswagen, lamborghini