Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами
Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами - 16.01.2026
Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами
Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T18:03+0300
2026-01-16T18:03+0300
2026-01-16T18:03+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как указывает агентство Блумберг, падение стало сильнейшим с 2009 года. Продажи Porsche в Германии за отчетный период сократились на 16% - до 29 968 автомобилей, в остальной Европе - на 13%, до 66 340 машин. Модель Macan стала наиболее продаваемой в прошлом году, продажи выросли на 2% - до 84 328 автомобилей. При этом более половины от этого числа приходится на электрическую версию модели - 45 367. Показатель по Северной Америке за 2025 год почти не изменился к предыдущему году и составил 86 229 автомобилей. Porsche отмечает, что регион остается крупнейшим по продажам, как и в прошлом году. Продажи автомобилей компании в Китае упали сразу на 26% по сравнению с 2024 годом - до 41 938 машин. Основными факторами снижения Porsche называет тяжелые рыночные условия, особенно в сегменте товаров роскоши, а также высокую конкуренцию на китайском рынке. Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса люкс как Lamborghini, Bentley и Bugatti.
Продажи Porsche в 2025 году упали сильнейшими за 16 лет темпами
