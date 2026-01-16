https://1prime.ru/20260116/proizvodstva-866572938.html

Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства

2026-01-16T15:03+0300

промышленность

технологии

рф

антон алиханов

минпромторг

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862852803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc6a40477d86fc43e1cf3f3071a5aa0d.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической отрасли, биотехнологий, пищевой и тяжелой промышленности, сообщил РИА Новости декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил газете "Ведомости" о том, что министерство поручило госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов или полностью роботизированных цехов. Ожидается, что это повысит уровень технологического суверенитета страны и производительности труда. "Направление очень перспективное и активно развивается. Хотя полноценных безлюдных производств в России пока нет, разработки в этой области уже ведутся различными компаниями. Наиболее актуально это для тяжелой промышленности, химической отрасли, биотехнологий и пищевой промышленности", - рассказал Пыркин.По его словам, основными причинами процесса роботизации производств являются дефицит квалифицированных кадров на растущих рынках и высокая себестоимость труда. Ученый подчеркнул, что хоть данный процесс и приведет к исчезновению ряда профессий, но одновременно откроются новые виды деятельности в сфере разработки, проектирования, программирования и обслуживания роботизированных систем и сложного оборудования. "Однако важно учитывать и социальный контекст, особенно в небольших городах, где подобные инициативы могут встречать сопротивление из-за рисков сокращения рабочих мест на градообразующих предприятиях. Тем не менее путь технологической трансформации будет пройден всеми - в некоторых отраслях раньше, в некоторых позже", - заверил Пыркин.Он добавил, что факультет систем управления и робототехники ИТМО активно ведет разработки в области ключевых элементов полностью роботизированного производства. Университет располагает опытным экспериментальным производством, где отрабатываются элементы оптимизации технологических процессов с исключением человеческого фактора. "Мы видим серьезный интерес и готовность к инвестициям со стороны ряда партнеров, что открывает перед нами широкие возможности для дальнейшей работы", - заключил Пыркин.Ранее в Минпромторге РФ рассказали РИА Новости, что к 2030 году необходимо достичь плотности роботизации в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием министерство директивно повысило планку до 230.

рф

2026

промышленность, технологии, рф, антон алиханов, минпромторг, ведомости