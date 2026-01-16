Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической отрасли, биотехнологий, пищевой и тяжелой промышленности, сообщил РИА Новости декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил газете "Ведомости" о том, что министерство поручило госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов или полностью роботизированных цехов. Ожидается, что это повысит уровень технологического суверенитета страны и производительности труда. &quot;Направление очень перспективное и активно развивается. Хотя полноценных безлюдных производств в России пока нет, разработки в этой области уже ведутся различными компаниями. Наиболее актуально это для тяжелой промышленности, химической отрасли, биотехнологий и пищевой промышленности&quot;, - рассказал Пыркин.По его словам, основными причинами процесса роботизации производств являются дефицит квалифицированных кадров на растущих рынках и высокая себестоимость труда. Ученый подчеркнул, что хоть данный процесс и приведет к исчезновению ряда профессий, но одновременно откроются новые виды деятельности в сфере разработки, проектирования, программирования и обслуживания роботизированных систем и сложного оборудования. &quot;Однако важно учитывать и социальный контекст, особенно в небольших городах, где подобные инициативы могут встречать сопротивление из-за рисков сокращения рабочих мест на градообразующих предприятиях. Тем не менее путь технологической трансформации будет пройден всеми - в некоторых отраслях раньше, в некоторых позже&quot;, - заверил Пыркин.Он добавил, что факультет систем управления и робототехники ИТМО активно ведет разработки в области ключевых элементов полностью роботизированного производства. Университет располагает опытным экспериментальным производством, где отрабатываются элементы оптимизации технологических процессов с исключением человеческого фактора. &quot;Мы видим серьезный интерес и готовность к инвестициям со стороны ряда партнеров, что открывает перед нами широкие возможности для дальнейшей работы&quot;, - заключил Пыркин.Ранее в Минпромторге РФ рассказали РИА Новости, что к 2030 году необходимо достичь плотности роботизации в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием министерство директивно повысило планку до 230.
15:03 16.01.2026
 
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической отрасли, биотехнологий, пищевой и тяжелой промышленности, сообщил РИА Новости декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин.
Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил газете "Ведомости" о том, что министерство поручило госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов или полностью роботизированных цехов. Ожидается, что это повысит уровень технологического суверенитета страны и производительности труда.
"Направление очень перспективное и активно развивается. Хотя полноценных безлюдных производств в России пока нет, разработки в этой области уже ведутся различными компаниями. Наиболее актуально это для тяжелой промышленности, химической отрасли, биотехнологий и пищевой промышленности", - рассказал Пыркин.

По его словам, основными причинами процесса роботизации производств являются дефицит квалифицированных кадров на растущих рынках и высокая себестоимость труда. Ученый подчеркнул, что хоть данный процесс и приведет к исчезновению ряда профессий, но одновременно откроются новые виды деятельности в сфере разработки, проектирования, программирования и обслуживания роботизированных систем и сложного оборудования.

"Однако важно учитывать и социальный контекст, особенно в небольших городах, где подобные инициативы могут встречать сопротивление из-за рисков сокращения рабочих мест на градообразующих предприятиях. Тем не менее путь технологической трансформации будет пройден всеми - в некоторых отраслях раньше, в некоторых позже", - заверил Пыркин.

Он добавил, что факультет систем управления и робототехники ИТМО активно ведет разработки в области ключевых элементов полностью роботизированного производства. Университет располагает опытным экспериментальным производством, где отрабатываются элементы оптимизации технологических процессов с исключением человеческого фактора.

"Мы видим серьезный интерес и готовность к инвестициям со стороны ряда партнеров, что открывает перед нами широкие возможности для дальнейшей работы", - заключил Пыркин.

Ранее в Минпромторге РФ рассказали РИА Новости, что к 2030 году необходимо достичь плотности роботизации в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием министерство директивно повысило планку до 230.
