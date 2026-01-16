https://1prime.ru/20260116/proizvodstva-866572938.html
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства
Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:03+0300
2026-01-16T15:03+0300
2026-01-16T15:03+0300
промышленность
технологии
рф
антон алиханов
минпромторг
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862852803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc6a40477d86fc43e1cf3f3071a5aa0d.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической отрасли, биотехнологий, пищевой и тяжелой промышленности, сообщил РИА Новости декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил газете "Ведомости" о том, что министерство поручило госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов или полностью роботизированных цехов. Ожидается, что это повысит уровень технологического суверенитета страны и производительности труда. "Направление очень перспективное и активно развивается. Хотя полноценных безлюдных производств в России пока нет, разработки в этой области уже ведутся различными компаниями. Наиболее актуально это для тяжелой промышленности, химической отрасли, биотехнологий и пищевой промышленности", - рассказал Пыркин.По его словам, основными причинами процесса роботизации производств являются дефицит квалифицированных кадров на растущих рынках и высокая себестоимость труда. Ученый подчеркнул, что хоть данный процесс и приведет к исчезновению ряда профессий, но одновременно откроются новые виды деятельности в сфере разработки, проектирования, программирования и обслуживания роботизированных систем и сложного оборудования. "Однако важно учитывать и социальный контекст, особенно в небольших городах, где подобные инициативы могут встречать сопротивление из-за рисков сокращения рабочих мест на градообразующих предприятиях. Тем не менее путь технологической трансформации будет пройден всеми - в некоторых отраслях раньше, в некоторых позже", - заверил Пыркин.Он добавил, что факультет систем управления и робототехники ИТМО активно ведет разработки в области ключевых элементов полностью роботизированного производства. Университет располагает опытным экспериментальным производством, где отрабатываются элементы оптимизации технологических процессов с исключением человеческого фактора. "Мы видим серьезный интерес и готовность к инвестициям со стороны ряда партнеров, что открывает перед нами широкие возможности для дальнейшей работы", - заключил Пыркин.Ранее в Минпромторге РФ рассказали РИА Новости, что к 2030 году необходимо достичь плотности роботизации в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием министерство директивно повысило планку до 230.
https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863503189.html
https://1prime.ru/20260116/peskov-866568617.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862852803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_31d2769e31aa14869b472a3d06d34ba3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, технологии, рф, антон алиханов, минпромторг, ведомости
Промышленность, Технологии, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Ведомости
Эксперт назвал отрасли в России, где нужны роботизированные производства
Декан ИТМО Пыркин: роботизация производств актуальна для химической и пищевой отраслей
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Направление полностью роботизированных производств очень перспективно и активно развивается, наиболее актуальные такие технологии в России для химической отрасли, биотехнологий, пищевой и тяжелой промышленности, сообщил РИА Новости декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин.
Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
сообщил газете "Ведомости
" о том, что министерство поручило госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов или полностью роботизированных цехов. Ожидается, что это повысит уровень технологического суверенитета страны и производительности труда.
В России планируют нарастить производство промышленных роботов
"Направление очень перспективное и активно развивается. Хотя полноценных безлюдных производств в России пока нет, разработки в этой области уже ведутся различными компаниями. Наиболее актуально это для тяжелой промышленности, химической отрасли, биотехнологий и пищевой промышленности", - рассказал Пыркин.
По его словам, основными причинами процесса роботизации производств являются дефицит квалифицированных кадров на растущих рынках и высокая себестоимость труда. Ученый подчеркнул, что хоть данный процесс и приведет к исчезновению ряда профессий, но одновременно откроются новые виды деятельности в сфере разработки, проектирования, программирования и обслуживания роботизированных систем и сложного оборудования.
"Однако важно учитывать и социальный контекст, особенно в небольших городах, где подобные инициативы могут встречать сопротивление из-за рисков сокращения рабочих мест на градообразующих предприятиях. Тем не менее путь технологической трансформации будет пройден всеми - в некоторых отраслях раньше, в некоторых позже", - заверил Пыркин.
Он добавил, что факультет систем управления и робототехники ИТМО активно ведет разработки в области ключевых элементов полностью роботизированного производства. Университет располагает опытным экспериментальным производством, где отрабатываются элементы оптимизации технологических процессов с исключением человеческого фактора.
"Мы видим серьезный интерес и готовность к инвестициям со стороны ряда партнеров, что открывает перед нами широкие возможности для дальнейшей работы", - заключил Пыркин.
Ранее в Минпромторге РФ рассказали РИА Новости, что к 2030 году необходимо достичь плотности роботизации в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием министерство директивно повысило планку до 230.
Роль автономных и беспилотных систем в экономике растет, заявил Песков