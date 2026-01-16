https://1prime.ru/20260116/punkt-866554731.html

В Иркутской области на трассах открыли 61 пункт обогрева

ИРКУТСК, 16 янв - ПРАЙМ. На трассах Иркутской области из-за сильных морозов открыт 61 пункт обогрева, еще семь передвижных пунктов готовы выдвинуться на участки для оперативного оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция региона. В Иркутскую область пришел холодный фронт, местами температура воздуха опускается до минус 55 градусов. В связи с этим региональными властями и МЧС России принято решение развернуть сеть пунктов обогрева для помощи людям, которые могут оказаться в сложной ситуации в пути. Они будут функционировать на федеральных и региональных трассах. "Всего в регионе запланировано 68 пунктов обогрева и питания общей вместимостью 2224 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что 61 стационарный пункт действует на базе придорожных кафе, гостиниц, культурно-досуговых центров и других объектов вдоль трасс Р-255 "Сибирь", А-331 "Вилюй", Р-258 "Байкал", Усть-Кут – Уоян, Братск-Усть-Илимск. Один мобильный пункт от МЧС России, способный принять до 50 человек и шесть подвижных пунктов готовы оперативно выдвинуться на любой участок дороги для оказания помощи. Пункты будут работать в районах с наиболее интенсивным движением и высокой вероятностью задержек в пути. В условиях сильных морозов все объекты обеспечат людей теплом, питанием и водой.

