Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем

2026-01-16T13:26+0300
2026-01-16T13:26+0300
2026-01-16T13:26+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны", - сказал Песков журналистам.
