Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/putin-866567599.html
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем - 16.01.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем
Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:26+0300
2026-01-16T13:26+0300
россия
москва
рф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. &quot;Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны&quot;, - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862960702.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:26 16.01.2026
 
Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем

Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем в экономике

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании
Президент РФ Владимир Путин на заседании - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Президент РФ Владимир Путин на заседании . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны", - сказал Песков журналистам.

Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей
29 сентября 2025, 17:30
 
РОССИЯМОСКВАРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала