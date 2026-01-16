https://1prime.ru/20260116/putin-866567599.html

Песков: Путин в пятницу обсудит вопросы применения беспилотных систем

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны", - сказал Песков журналистам.

