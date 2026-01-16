Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-16T21:59+0300
2026-01-16T21:59+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки сформировать правовое регулирование применения автономных систем. "Необходимо в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем. Прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим как следует. Правительство поработает с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
21:59 16.01.2026
 
Путин поручил сформировать правовое регулирование автономных систем

Путин поручил в короткие сроки сформировать правовое регулирование автономных систем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки сформировать правовое регулирование применения автономных систем.
"Необходимо в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем. Прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим как следует. Правительство поработает с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
21:58
 
