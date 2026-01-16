https://1prime.ru/20260116/putin-866589708.html

Путин поручил сформировать правовое регулирование автономных систем

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки сформировать правовое регулирование применения автономных систем. "Необходимо в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем. Прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим как следует. Правительство поработает с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.

