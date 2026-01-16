https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html

Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам

Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем."Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.Путин подчеркнул, что опыт, знания и навыки бойцов, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, на передовой технологического прогресса.Президент РФ в пятницу посетил выставку беспилотной и автономной техники в электродепо "Аминьевское". Также глава государства провел совещание по развитию таких систем.

