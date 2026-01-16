Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам - 16.01.2026
https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам - 16.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:06+0300
2026-01-16T22:06+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем."Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.Путин подчеркнул, что опыт, знания и навыки бойцов, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, на передовой технологического прогресса.Президент РФ в пятницу посетил выставку беспилотной и автономной техники в электродепо "Аминьевское". Также глава государства провел совещание по развитию таких систем.
2026
1920
1920
true
22:06 16.01.2026
 
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам

Путин поручил создать возможности для ветеранов в производстве автономных систем

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем.
"Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.
Путин подчеркнул, что опыт, знания и навыки бойцов, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, на передовой технологического прогресса.
Президент РФ в пятницу посетил выставку беспилотной и автономной техники в электродепо "Аминьевское". Также глава государства провел совещание по развитию таких систем.
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
