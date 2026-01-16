https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам - 16.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:06+0300
2026-01-16T22:06+0300
2026-01-16T22:06+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_2996e09e20ffa3e3c5167b64818e9f6b.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем."Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.Путин подчеркнул, что опыт, знания и навыки бойцов, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, на передовой технологического прогресса.Президент РФ в пятницу посетил выставку беспилотной и автономной техники в электродепо "Аминьевское". Также глава государства провел совещание по развитию таких систем.
https://1prime.ru/20260116/genby-866589587.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b747f60f3be09b652f431ea4e925e9ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Путин поручил создать возможности для ветеранов в производстве автономных систем
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем.
"Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.
Путин подчеркнул, что опыт, знания и навыки бойцов, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, на передовой технологического прогресса.
Президент РФ в пятницу посетил выставку беспилотной и автономной техники в электродепо "Аминьевское". Также глава государства провел совещание по развитию таких систем.
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами