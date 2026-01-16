https://1prime.ru/20260116/putin-866589947.html
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников
2026-01-16T22:11+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать экспорт беспилотников. Путин в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена "Аминьевское". "Уважаемые коллеги, для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все нам, наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
