Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге - 16.01.2026
Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге
2026-01-16T22:31+0300
2026-01-16T22:31+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
владимир путин
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин анонсировал международный транспортно-логистический форум, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. "Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех сферах", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
санкт-петербург
22:31 16.01.2026
 
Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин анонсировал международный транспортно-логистический форум, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.
"Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех сферах", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
Вчера, 21:58
 
