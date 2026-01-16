https://1prime.ru/20260116/putin-866590695.html

Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин анонсировал международный транспортно-логистический форум, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. "Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех сферах", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.

