Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге
Путин анонсировал транспортно-логистический форум в апреле в Петербурге
2026-01-16T22:31+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
владимир путин
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин анонсировал международный транспортно-логистический форум, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. "Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех сферах", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
санкт-петербург
