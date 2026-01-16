Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.
2026-01-16T22:49+0300
2026-01-16T22:49+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства столицы, мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" московского метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют беспилотные (автономные) системы, созданные по заказу правительства Москвы. Тестирование беспилотного движения началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров. В дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026". В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро. Первый в России полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре 2025 года. До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оборудованы беспилотными технологиями. Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.
бизнес, россия, москва, рф, владимир путин, сергей собянин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Сергей Собянин
22:49 16.01.2026
 
Путин и Собянин дали старт первому в России беспилотного поезда метро

Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.
Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства столицы, мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" московского метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют беспилотные (автономные) системы, созданные по заказу правительства Москвы.
Тестирование беспилотного движения началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров. В дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026".
В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
Первый в России полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре 2025 года. До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оборудованы беспилотными технологиями.
Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.
Президент Владимир Путин
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Вчера, 22:06
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
