https://1prime.ru/20260116/putin-866591443.html

Путин и Собянин дали старт первому в России беспилотного поезда метро

Путин и Собянин дали старт первому в России беспилотного поезда метро - 16.01.2026, ПРАЙМ

Путин и Собянин дали старт первому в России беспилотного поезда метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T22:49+0300

2026-01-16T22:49+0300

2026-01-16T22:49+0300

экономика

бизнес

россия

москва

рф

владимир путин

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866591258_0:146:2945:1803_1920x0_80_0_0_b126150cc8edb0525dd19a997d485134.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства столицы, мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" московского метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют беспилотные (автономные) системы, созданные по заказу правительства Москвы. Тестирование беспилотного движения началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров. В дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026". В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро. Первый в России полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре 2025 года. До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оборудованы беспилотными технологиями. Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.

https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, владимир путин, сергей собянин