Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. "На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем. Путин подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий. "Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.
Путин
