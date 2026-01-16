https://1prime.ru/20260116/putin-866592932.html

Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства - 16.01.2026, ПРАЙМ

Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T23:19+0300

2026-01-16T23:19+0300

2026-01-16T23:19+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866592766_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_865eb2751469835b83e95c9d5969e67c.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. "На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем. Путин подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий. "Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.

https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин