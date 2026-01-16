Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства - 16.01.2026
Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. "На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем. Путин подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий. "Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
23:19 16.01.2026
 
Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков.
"На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
Путин подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий.
"Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.
Путин поручил создать возможности для ветеранов по автономным системам
Вчера, 22:06
 
Экономика РОССИЯ Владимир Путин
 
 
