https://1prime.ru/20260116/putin-866594850.html
Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса
Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса - 16.01.2026, ПРАЙМ
Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса
Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:43+0300
2026-01-16T23:43+0300
2026-01-16T23:43+0300
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866592766_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_865eb2751469835b83e95c9d5969e67c.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. Роботы-доставщики и роботакси представлены на выставке беспилотной и автоматизированной техники в электродепо "Аминьевское", которое Путин посетил в пятницу. Роботы-доставщики уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведётся с 2024 года, применяются в основном в столице. Роботакси Яндекса в настоящее время тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы. В графике президента на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоит серьезное обсуждение.
https://1prime.ru/20260116/putin-866589826.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866592766_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3a9ea383504abc263f9d03a84fca2f3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, яндекс
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Яндекс
Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса
Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса