Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса

Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса - 16.01.2026

Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса

Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T23:43+0300

2026-01-16T23:43+0300

2026-01-16T23:43+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. Роботы-доставщики и роботакси представлены на выставке беспилотной и автоматизированной техники в электродепо "Аминьевское", которое Путин посетил в пятницу. Роботы-доставщики уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведётся с 2024 года, применяются в основном в столице. Роботакси Яндекса в настоящее время тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы. В графике президента на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоит серьезное обсуждение.

