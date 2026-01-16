Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260116/radio-866580099.html
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение - 16.01.2026, ПРАЙМ
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение
Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:30+0300
2026-01-16T17:30+0300
происшествия
радиостанция "судного дня"
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/37/763083760_0:238:4661:2860_1920x0_80_0_0_0750da96049475ecdab67ea36d27bfb2.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://1prime.ru/20260105/navigatsiya-866214707.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/37/763083760_266:0:4395:3097_1920x0_80_0_0_6c8d03d00c63d453004fff23549ae65e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
радиостанция "судного дня"
Происшествия, Радиостанция "Судного дня"
17:30 16.01.2026
 
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение

Сообщение "Пожарник" прозвучало на "Радио Судного дня" в пятницу

© fotolia.com / CCat82Вышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Вышка сотовой связи. Архивное фото
© fotolia.com / CCat82
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
В трех арктических регионах установили радиомаяки для навигации самолетов
5 января, 09:08
 
ПроисшествияРадиостанция "Судного дня"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала