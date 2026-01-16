https://1prime.ru/20260116/radio-866580099.html
На "Радио Судного дня" в пятницу прозвучало новое сообщение
происшествия
радиостанция "судного дня"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Пожарник" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в пятницу в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
