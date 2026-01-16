https://1prime.ru/20260116/rezervy-866578267.html

Международные резервы России с 26 декабря по 2 января сократились

Международные резервы России с 26 декабря по 2 января сократились - 16.01.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России с 26 декабря по 2 января сократились

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января уменьшились на 1,5% и составили 752,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T16:47+0300

2026-01-16T16:47+0300

2026-01-16T16:47+0300

экономика

россия

финансы

рф

сша

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866578100_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_7c592f877e6d96ca9e0e810a14b73202.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января уменьшились на 1,5% и составили 752,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 2 января 2026 года составили 752,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 11,4 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря составляли 763,9 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20260116/euroclear-866571076.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, сша, банк россия, мвф