Международные резервы России с 26 декабря по 2 января сократились
2026-01-16T16:47+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января уменьшились на 1,5% и составили 752,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 2 января 2026 года составили 752,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 11,4 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря составляли 763,9 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
