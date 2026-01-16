https://1prime.ru/20260116/risk-866553138.html

На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов

2026-01-16T06:34+0300

иркутская область

приангарье

ИРКУТСК, 16 янв - ПРАЙМ. Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает Госавтоинспекция по Иркутской области. "Риск возникновения заторовых ситуаций может возникнуть на федеральной автодороге Р-258 "Байкал", особенностями которой являются наличие подъемов, спусков и крутых поворотов", - говорится в сообщении. На территорию Приангарья пришел холодный фронт, температура воздуха ночью в разных районах достигала от минус 40 до минус 50 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции в условиях низких температур обеспечивают безопасность движения автотранспорта на Култукском тракте в Шелеховском и Слюдянском районах трассы Р-258 "Байкал". По данным Упрдор "Прибайкалье" основной причиной образования заторов являются фуры с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъем, большегрузы останавливаются, блокируя проезд. Попытки других водителей объехать возникшую пробку по полосе встречного движения усугубляют ситуацию и препятствуют работе дорожной спецтехники, которая проводит противогололедную обработку.

