На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов - 16.01.2026, ПРАЙМ
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов
Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T06:34+0300
2026-01-16T06:34+0300
2026-01-16T06:34+0300
ИРКУТСК, 16 янв - ПРАЙМ. Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает Госавтоинспекция по Иркутской области.
"Риск возникновения заторовых ситуаций может возникнуть на федеральной автодороге Р-258 "Байкал", особенностями которой являются наличие подъемов, спусков и крутых поворотов", - говорится в сообщении.
На территорию Приангарья пришел холодный фронт, температура воздуха ночью в разных районах достигала от минус 40 до минус 50 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции в условиях низких температур обеспечивают безопасность движения автотранспорта на Култукском тракте в Шелеховском и Слюдянском районах трассы Р-258 "Байкал".
По данным Упрдор "Прибайкалье" основной причиной образования заторов являются фуры с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъем, большегрузы останавливаются, блокируя проезд. Попытки других водителей объехать возникшую пробку по полосе встречного движения усугубляют ситуацию и препятствуют работе дорожной спецтехники, которая проводит противогололедную обработку.
