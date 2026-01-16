Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов - 16.01.2026
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов - 16.01.2026, ПРАЙМ
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов
Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает... | 16.01.2026, ПРАЙМ
ИРКУТСК, 16 янв - ПРАЙМ. Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает Госавтоинспекция по Иркутской области. "Риск возникновения заторовых ситуаций может возникнуть на федеральной автодороге Р-258 "Байкал", особенностями которой являются наличие подъемов, спусков и крутых поворотов", - говорится в сообщении. На территорию Приангарья пришел холодный фронт, температура воздуха ночью в разных районах достигала от минус 40 до минус 50 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции в условиях низких температур обеспечивают безопасность движения автотранспорта на Култукском тракте в Шелеховском и Слюдянском районах трассы Р-258 "Байкал". По данным Упрдор "Прибайкалье" основной причиной образования заторов являются фуры с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъем, большегрузы останавливаются, блокируя проезд. Попытки других водителей объехать возникшую пробку по полосе встречного движения усугубляют ситуацию и препятствуют работе дорожной спецтехники, которая проводит противогололедную обработку.
бизнес, россия, иркутская область, приангарье
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ
06:34 16.01.2026
 
На трассе "Байкал" из-за большегрузов существует риск возникновения заторов

ГИБДД: риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал"

ИРКУТСК, 16 янв - ПРАЙМ. Риск возникновения заторов существует на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъемы, сообщает Госавтоинспекция по Иркутской области.
"Риск возникновения заторовых ситуаций может возникнуть на федеральной автодороге Р-258 "Байкал", особенностями которой являются наличие подъемов, спусков и крутых поворотов", - говорится в сообщении.
На территорию Приангарья пришел холодный фронт, температура воздуха ночью в разных районах достигала от минус 40 до минус 50 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции в условиях низких температур обеспечивают безопасность движения автотранспорта на Култукском тракте в Шелеховском и Слюдянском районах трассы Р-258 "Байкал".
По данным Упрдор "Прибайкалье" основной причиной образования заторов являются фуры с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъем, большегрузы останавливаются, блокируя проезд. Попытки других водителей объехать возникшую пробку по полосе встречного движения усугубляют ситуацию и препятствуют работе дорожной спецтехники, которая проводит противогололедную обработку.
 
Заголовок открываемого материала