Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/robopsy-866552607.html
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды - 16.01.2026, ПРАЙМ
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T05:46+0300
2026-01-16T06:53+0300
технологии
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552607.jpg?1768535594
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании. Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года. "Отдельно планируются работы по созданию физического искусственного интеллекта для биоморфных собак - новый этап развития робототехники и воплощенного искусственного интеллекта. Они объединяют восприятие, рассуждения и действия в единую систему, позволяют роботам видеть окружающий мир, интерпретировать команды, сформулированные на естественном языке, и выполнять их с учетом контекста", - сказали в РЖД. Перед выходом биоморфных роботов на инфраструктуру предстоит проведение серьезной научно-исследовательской работы. "В перспективе роботизация различных производственных процессов с применением робособак повысит эффективность работы компании", - отметили в РЖД.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
05:46 16.01.2026 (обновлено: 06:53 16.01.2026)
 
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды

Робопсов РЖД научат понимать и выполнять голосовые команды человека

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании.
Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года.
"Отдельно планируются работы по созданию физического искусственного интеллекта для биоморфных собак - новый этап развития робототехники и воплощенного искусственного интеллекта. Они объединяют восприятие, рассуждения и действия в единую систему, позволяют роботам видеть окружающий мир, интерпретировать команды, сформулированные на естественном языке, и выполнять их с учетом контекста", - сказали в РЖД.
Перед выходом биоморфных роботов на инфраструктуру предстоит проведение серьезной научно-исследовательской работы.
"В перспективе роботизация различных производственных процессов с применением робособак повысит эффективность работы компании", - отметили в РЖД.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала