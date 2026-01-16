https://1prime.ru/20260116/robopsy-866552607.html

Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать голосовые команды

2026-01-16T05:46+0300

2026-01-16T05:46+0300

2026-01-16T06:53+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании. Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года. "Отдельно планируются работы по созданию физического искусственного интеллекта для биоморфных собак - новый этап развития робототехники и воплощенного искусственного интеллекта. Они объединяют восприятие, рассуждения и действия в единую систему, позволяют роботам видеть окружающий мир, интерпретировать команды, сформулированные на естественном языке, и выполнять их с учетом контекста", - сказали в РЖД. Перед выходом биоморфных роботов на инфраструктуру предстоит проведение серьезной научно-исследовательской работы. "В перспективе роботизация различных производственных процессов с применением робособак повысит эффективность работы компании", - отметили в РЖД.

2026

