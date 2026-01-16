В "Росатоме" сообщили о следствии в отношении сотрудника АСЭ

https://1prime.ru/20260116/rosatom-866568928.html
россия
росатом
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в "Росатоме". "В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие", - сказали в госкорпорации.АСЭ - управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома". Согласно информации на сайте АСЭ, Щербак занимает пост директора АСЭ по капитальному строительству.
