В "Росатоме" сообщили о следствии в отношении сотрудника АСЭ

В "Росатоме" сообщили о следствии в отношении сотрудника АСЭ - 16.01.2026

В "Росатоме" сообщили о следствии в отношении сотрудника АСЭ

Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T13:49+0300

2026-01-16T13:49+0300

2026-01-16T13:50+0300

россия

росатом

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Компетентные органы ведут следственные действия в отношении сотрудника компании "Росатома" АСЭ Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в "Росатоме". "В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие", - сказали в госкорпорации.АСЭ - управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома". Согласно информации на сайте АСЭ, Щербак занимает пост директора АСЭ по капитальному строительству.

2026

Новости

россия, росатом