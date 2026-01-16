https://1prime.ru/20260116/rosrybolovstvo-866552010.html

Росрыболовство рассказало, сколько икры производят на каждого россиянина

Росрыболовство рассказало, сколько икры производят на каждого россиянина

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать, что не все ее любят, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Если и малышей кормить красной икрой, то да", - сообщил Шестаков, отвечая на вопрос, производят ли на каждого россиянина по 100 граммов икры. "Надо учитывать, что у нас многие люди не едят ее из-за предпочтений", - добавил он. По его словам, для большинства россиян красная икра - это тот продукт, который ставится только на новогодний стол, а некоторые и вовсе обходятся без него, потому что не у всех красная икра считается важным продуктом питания. "Мы, например, живем в больших городах, поэтому для нас икра может являться важным продуктом, а для тех, кто живет в деревне или в поселке - для них это чуждый продукт", - пояснил Шестаков. Ранее он рассказал агентству, что производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн.

