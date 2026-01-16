Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт лапши из Южной Кореи - 16.01.2026
Россия увеличила импорт лапши из Южной Кореи
Россия увеличила импорт лапши из Южной Кореи - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт лапши из Южной Кореи
Россия за прошлый год увеличила импорт южнокорейской лапши наполовину - до максимальных за все время 48,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия за прошлый год увеличила импорт южнокорейской лапши наполовину - до максимальных за все время 48,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики Южной Кореи. Южнокорейские компании за весь 2025 год поставили на российский рынок максимальные за все время 10,85 тысячи тонн лапши, что в полтора раза больше уровня годом ранее. Стоимость поставок выросла в 1,6 раза и также достигла рекорда в 48,1 миллиона долларов. В результате Россия заняла десятое место среди основных любителей лапши из Южной Кореи. Годом ранее РФ была 13-й. Больше всего этой продукции у местных компаний покупал Китай (401,1 миллиона долларов), США (329,4 миллиона) и Япония (101,7 миллиона).
01:20 16.01.2026 (обновлено: 02:30 16.01.2026)
 
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия за прошлый год увеличила импорт южнокорейской лапши наполовину - до максимальных за все время 48,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики Южной Кореи.
Южнокорейские компании за весь 2025 год поставили на российский рынок максимальные за все время 10,85 тысячи тонн лапши, что в полтора раза больше уровня годом ранее. Стоимость поставок выросла в 1,6 раза и также достигла рекорда в 48,1 миллиона долларов.
В результате Россия заняла десятое место среди основных любителей лапши из Южной Кореи. Годом ранее РФ была 13-й.
Больше всего этой продукции у местных компаний покупал Китай (401,1 миллиона долларов), США (329,4 миллиона) и Япония (101,7 миллиона).
 
