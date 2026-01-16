https://1prime.ru/20260116/rossija-866550220.html

Продажи новых легковушек в России в 2025 году сократились на 11%

Продажи новых легковушек в России в 2025 году сократились на 11% - 16.01.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек в России в 2025 году сократились на 11%

Жители России в 2025 году потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 4,36 триллиона рублей, это на 11% меньше, чем годом ранее, подсчитало... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T01:56+0300

2026-01-16T01:56+0300

2026-01-16T01:56+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866550220.jpg?1768517792

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Жители России в 2025 году потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 4,36 триллиона рублей, это на 11% меньше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал на этой неделе "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины в 2025 году составила 3,29 миллиона рублей. Таким образом, за год россияне потратили на приобретение новых легковых машин 4,36 триллиона рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла порядка 4,9 триллиона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия