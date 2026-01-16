https://1prime.ru/20260116/rossija-866550220.html
Продажи новых легковушек в России в 2025 году сократились на 11%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Жители России в 2025 году потратили на покупку новых легковых автомобилей суммарно около 4,36 триллиона рублей, это на 11% меньше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал на этой неделе "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины в 2025 году составила 3,29 миллиона рублей.
Таким образом, за год россияне потратили на приобретение новых легковых машин 4,36 триллиона рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла порядка 4,9 триллиона.
