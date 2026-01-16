https://1prime.ru/20260116/rossija-866550383.html

Россия третий месяц подряд сокращает импорт пива

Россия третий месяц подряд сокращает импорт пива

2026-01-16T02:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

латвия

германия

чехия

евростат

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам ноября прошлого года третий месяц подряд сокращала импорт европейского пива, обновив его минимальное значение с января 2015 года, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. Россия еще в начале осени резко сократила импорт европейского пенного - из-за двухкратной просадки в месячном выражении показатель тогда оказался минимальным с начала 2015 года. Поставки продолжили снижение в октябре и ноябре, опустившись в итоге до нового минимума в 2,28 тысячи тонн. Больше всего напитка в отчетном периоде в Россию поставила Чехия - на нее пришлось 48% отгрузок. На втором месте оказались Польша и Латвия (по 10%), третье разделили между собой Германия и Литва (по 9%). При этом Германия сильнее прочих в ноябре нарастила поставки в месячном выражении - на треть, до 207 тонн. А сильнее всех снизила отгрузки Латвия - вдвое, до 220 тонн.

2026

