Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/rossija-866555002.html
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:59+0300
2026-01-16T08:12+0300
россия
бизнес
экономика
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
ПЕКИН, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова. "Провинции Ляонин и Цзилинь продемонстрировали относительную стойкость к снижению объема товарооборота с Россией – уменьшение составило всего 3,6% по сравнению с 2024 годом", - заявила Прыжкова. Дипломат отметила, что "одними из ключевых факторов, оказавших поддержку торговому сотрудничеству с провинциями консульского округа, стали расширение трансграничной электронной торговли, открытие в январе 2025 года Национального павильона России в городе Шэньян, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда "Хуньчунь-Москва"", а также новые логистические морские и наземные маршруты.
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, рф
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, РФ
07:59 16.01.2026 (обновлено: 08:12 16.01.2026)
 
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю

Генконсул Прыжкова: Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова.
"Провинции Ляонин и Цзилинь продемонстрировали относительную стойкость к снижению объема товарооборота с Россией – уменьшение составило всего 3,6% по сравнению с 2024 годом", - заявила Прыжкова.
Дипломат отметила, что "одними из ключевых факторов, оказавших поддержку торговому сотрудничеству с провинциями консульского округа, стали расширение трансграничной электронной торговли, открытие в январе 2025 года Национального павильона России в городе Шэньян, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда "Хуньчунь-Москва"", а также новые логистические морские и наземные маршруты.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала