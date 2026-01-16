https://1prime.ru/20260116/rossija-866555002.html
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю
ПЕКИН, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова. "Провинции Ляонин и Цзилинь продемонстрировали относительную стойкость к снижению объема товарооборота с Россией – уменьшение составило всего 3,6% по сравнению с 2024 годом", - заявила Прыжкова. Дипломат отметила, что "одними из ключевых факторов, оказавших поддержку торговому сотрудничеству с провинциями консульского округа, стали расширение трансграничной электронной торговли, открытие в январе 2025 года Национального павильона России в городе Шэньян, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда "Хуньчунь-Москва"", а также новые логистические морские и наземные маршруты.
