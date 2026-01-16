Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении - 16.01.2026
ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении
ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении - 16.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 26 декабря выросла до 19,832 триллиона рублей с 19,529 триллиона на 19 декабря, сообщил Банк России. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 26 декабря выросла до 19,832 триллиона рублей с 19,529 триллиона на 19 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 303,4 миллиарда рублей, или на 1,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
11:22 16.01.2026
 
ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении

Денежная база РФ в узком определении выросла в декабре на 1,6%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 26 декабря выросла до 19,832 триллиона рублей с 19,529 триллиона на 19 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 303,4 миллиарда рублей, или на 1,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
12 декабря 2025, 17:10
12 декабря 2025, 17:10
 
ФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
