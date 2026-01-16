https://1prime.ru/20260116/rossiya-866562255.html

ЦБ отметил рост денежной базы в узком определении

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 26 декабря выросла до 19,832 триллиона рублей с 19,529 триллиона на 19 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 303,4 миллиарда рублей, или на 1,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

