Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/rossiya-866568751.html
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой
Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года больше похоже на полумошенническую схему... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:47+0300
2026-01-16T13:47+0300
россия
бизнес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года больше похоже на полумошенническую схему и пиар-акцию, необходимо серьезное исследование исторических и юридических оснований такого иска, высказал мнение в беседе с РИА Новости член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Ранее американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи. &quot;Эта компания занимается не просто инвестициями. Она собирает так называемое американское наследство. Она не компенсирует ущерб, причиненный США разным государствам, наоборот, забирает то, что когда-то, по их мнению, они отдавали и не получили обратно. Вот, по всему миру перетрясает закутки, чтобы заработать. У меня здесь два ощущения. С одной стороны, это пиар-кампания. С другой стороны, это полумошенническая схема для того, чтобы заработать на воздухе и воде&quot;, - сказал Капустин.Он напомнил, что Россия является правопреемником СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал. &quot;СССР четко отстаивал свою позицию на Лозаннской и других конференциях. Долги у Российской империи были не только перед Соединенными Штатами. Было много долгов и перед европейскими странами. США в то время Советский Союз не признавали, поэтому никаких отношений юридически быть не могло. Эта тема исторически сошла на нет&quot;, - отметил эксперт.По мнению эксперта, необходимы более обширная информация о том, каким образом и на основании чего Noble Capital хочет получить от России выплаты за долги, и серьезное исследование исторических, политических и юридических оснований иска. &quot;Обычно основанием для предъявления иска являются правоотношения между истцом и ответчиком. Никаких правоотношений между Российской Федерацией, Советским Союзом и вот этим фондом я сейчас не вижу. В данном случае они обратились с иском, который будет рассматривать американский суд. Примет ли решение суд о том, есть ли у них основания или нет, сейчас трудно прогнозировать&quot;, - указал он.Эксперт также подчеркнул, что, если американский суд вынесет неправомерное с точки зрения российской стороны решение, у России будет возможность обратиться в межгосударственные органы и арбитражи, чтобы повторно рассмотреть вопрос, но уже на другом уровне.
https://1prime.ru/20260116/fond-866557551.html
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561772.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сша
РОССИЯ, Бизнес, США
13:47 16.01.2026
 
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой

Эксперт Капустин: иск Noble Capital к России по царским долгам похож на пиар-акцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года больше похоже на полумошенническую схему и пиар-акцию, необходимо серьезное исследование исторических и юридических оснований такого иска, высказал мнение в беседе с РИА Новости член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов
09:04

"Эта компания занимается не просто инвестициями. Она собирает так называемое американское наследство. Она не компенсирует ущерб, причиненный США разным государствам, наоборот, забирает то, что когда-то, по их мнению, они отдавали и не получили обратно. Вот, по всему миру перетрясает закутки, чтобы заработать. У меня здесь два ощущения. С одной стороны, это пиар-кампания. С другой стороны, это полумошенническая схема для того, чтобы заработать на воздухе и воде", - сказал Капустин.

Он напомнил, что Россия является правопреемником СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал.

"СССР четко отстаивал свою позицию на Лозаннской и других конференциях. Долги у Российской империи были не только перед Соединенными Штатами. Было много долгов и перед европейскими странами. США в то время Советский Союз не признавали, поэтому никаких отношений юридически быть не могло. Эта тема исторически сошла на нет", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, необходимы более обширная информация о том, каким образом и на основании чего Noble Capital хочет получить от России выплаты за долги, и серьезное исследование исторических, политических и юридических оснований иска.

"Обычно основанием для предъявления иска являются правоотношения между истцом и ответчиком. Никаких правоотношений между Российской Федерацией, Советским Союзом и вот этим фондом я сейчас не вижу. В данном случае они обратились с иском, который будет рассматривать американский суд. Примет ли решение суд о том, есть ли у них основания или нет, сейчас трудно прогнозировать", - указал он.

Эксперт также подчеркнул, что, если американский суд вынесет неправомерное с точки зрения российской стороны решение, у России будет возможность обратиться в межгосударственные органы и арбитражи, чтобы повторно рассмотреть вопрос, но уже на другом уровне.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank
11:15
 
РОССИЯБизнесСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала