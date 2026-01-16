https://1prime.ru/20260116/rossiya-866568751.html
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой
Эксперт Капустин: иск Noble Capital к России по царским долгам похож на пиар-акцию
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года больше похоже на полумошенническую схему и пиар-акцию, необходимо серьезное исследование исторических и юридических оснований такого иска, высказал мнение в беседе с РИА Новости член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи.
"Эта компания занимается не просто инвестициями. Она собирает так называемое американское наследство. Она не компенсирует ущерб, причиненный США разным государствам, наоборот, забирает то, что когда-то, по их мнению, они отдавали и не получили обратно. Вот, по всему миру перетрясает закутки, чтобы заработать. У меня здесь два ощущения. С одной стороны, это пиар-кампания. С другой стороны, это полумошенническая схема для того, чтобы заработать на воздухе и воде", - сказал Капустин.
Он напомнил, что Россия является правопреемником СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал.
"СССР четко отстаивал свою позицию на Лозаннской и других конференциях. Долги у Российской империи были не только перед Соединенными Штатами. Было много долгов и перед европейскими странами. США в то время Советский Союз не признавали, поэтому никаких отношений юридически быть не могло. Эта тема исторически сошла на нет", - отметил эксперт.
По мнению эксперта, необходимы более обширная информация о том, каким образом и на основании чего Noble Capital хочет получить от России выплаты за долги, и серьезное исследование исторических, политических и юридических оснований иска.
"Обычно основанием для предъявления иска являются правоотношения между истцом и ответчиком. Никаких правоотношений между Российской Федерацией, Советским Союзом и вот этим фондом я сейчас не вижу. В данном случае они обратились с иском, который будет рассматривать американский суд. Примет ли решение суд о том, есть ли у них основания или нет, сейчас трудно прогнозировать", - указал он.
Эксперт также подчеркнул, что, если американский суд вынесет неправомерное с точки зрения российской стороны решение, у России будет возможность обратиться в межгосударственные органы и арбитражи, чтобы повторно рассмотреть вопрос, но уже на другом уровне.
