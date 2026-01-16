https://1prime.ru/20260116/rosstat-866587516.html
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
2026-01-16T20:25+0300
2026-01-16T20:25+0300
2026-01-16T20:25+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре, следует из сообщения Росстата. "В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,32%, по сравнению с декабрем 2024 года - 105,59%", - говорится в документе. Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,43% после 0,69% в ноябре, в годовом выражении - 5,24%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,34%; в годовом выражении рост - на 2,99%. Услуги прибавили 0,15% к ноябрю 2025 года; рост год к году - на 9,3%. Осенью Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 2025 года на уровне 6,8%, ЦБ - в диапазоне 6,5-7%. К концу года инфляция в России стала замедляться более быстрыми темпами, чем прогнозировали ведомства, и власти ожидали ее по итогам года ниже 6%.
https://1prime.ru/20260115/tramp-866546932.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
Росстат: инфляция в России в 2025 году составила 5,59%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре, следует из сообщения Росстата.
"В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,32%, по сравнению с декабрем 2024 года - 105,59%", - говорится в документе.
Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,43% после 0,69% в ноябре, в годовом выражении - 5,24%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,34%; в годовом выражении рост - на 2,99%. Услуги прибавили 0,15% к ноябрю 2025 года; рост год к году - на 9,3%.
Осенью Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 2025 года на уровне 6,8%, ЦБ - в диапазоне 6,5-7%. К концу года инфляция в России стала замедляться более быстрыми темпами, чем прогнозировали ведомства, и власти ожидали ее по итогам года ниже 6%.
