Бензин подешевел в России в декабре

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в декабре опустилась на 0,43% по сравнению с ноябрем, дизельное топливо подорожало на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость газомоторного топлива в декабре в среднем снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Инфляция в России за декабрь составила 0,32% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 10,78%.
